Hoàn thành việc gia cố hai đoạn đê bị vỡ ở xã Tuy Phước

(GLO)- Sau 4 ngày khẩn trương triển khai công tác khắc phục, đến sáng 28-11, việc gia cố hai đoạn đê sông Hà Thanh và sông Cát (xã Tuy Phước) bị vỡ trong đợt lũ lịch sử vừa qua đã cơ bản hoàn thành.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn-Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 (Quân khu 5), người trực tiếp chỉ huy lực lượng thi công tại đây, cho biết: Sau đợt lũ lớn từ ngày 18 đến 20-11, tuyến đê sông Hà Thanh tại thôn Vân Hội 1 và đê sông Cát ở thôn Luật Lễ bị vỡ. Đoạn đê ở thôn Luật Lễ bị vỡ khoảng 40 m, trong khi đoạn qua thôn Vân Hội 1 bị khoét sâu, vỡ khoảng 90 m.

Để sớm khắc phục, Lữ đoàn 573 đã hiệp đồng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lên phương án, chuẩn bị phương tiện, vật liệu để chèn, gia cố thân đê. Sáng 25-11, đơn vị bắt tay vào việc đắp đê.

Hàng nghìn bao chứa cát được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 khuân vác đắp mặt và chân đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ. Ảnh: Trọng Lợi

“Trong suốt 4 ngày qua, đơn vị luôn duy trì hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, ngày cao điểm có hơn 160 người. Bộ đội đảm nhận việc hàn khẩu, còn chính quyền địa phương hỗ trợ xe ben chở vật liệu. Nhờ làm việc tích cực theo phương châm "đến làm sớm, đi về muộn", đến nay, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ hàn khẩu hai đoạn đê bị vỡ do lũ"-Thượng tá Đoàn thông tin.

Gần 2.000 m﻿3﻿ đất đá được vận chuyển hàn khẩu đoạn đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ. Ảnh: Trọng Lợi

Đoạn đê bị vỡ tại thôn Vân Hội 1 đến chiều 27-11 đã cơ bản hoàn thành công tác gia cố. Ảnh: Trọng Lợi

Chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của bộ đội, ông Phạm Văn Minh (70 tuổi, ở thôn Vân Hội 1) xúc động chia sẻ: “Mấy hôm nay, mới hơn 6 giờ sáng đã thấy rất đông bộ đội có mặt, bắt tay ngay vào công việc. Ai nấy đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Người dân chúng tôi cảm ơn bộ đội rất nhiều!".