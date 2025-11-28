Hoàn thành việc gia cố hai đoạn đê bị vỡ ở xã Tuy Phước

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

TRỌNG LỢI
(GLO)- Sau 4 ngày khẩn trương triển khai công tác khắc phục, đến sáng 28-11, việc gia cố hai đoạn đê sông Hà Thanh và sông Cát (xã Tuy Phước) bị vỡ trong đợt lũ lịch sử vừa qua đã cơ bản hoàn thành.

Thượng tá Dương Tiến Đoàn-Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 (Quân khu 5), người trực tiếp chỉ huy lực lượng thi công tại đây, cho biết: Sau đợt lũ lớn từ ngày 18 đến 20-11, tuyến đê sông Hà Thanh tại thôn Vân Hội 1 và đê sông Cát ở thôn Luật Lễ bị vỡ. Đoạn đê ở thôn Luật Lễ bị vỡ khoảng 40 m, trong khi đoạn qua thôn Vân Hội 1 bị khoét sâu, vỡ khoảng 90 m.

Để sớm khắc phục, Lữ đoàn 573 đã hiệp đồng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương lên phương án, chuẩn bị phương tiện, vật liệu để chèn, gia cố thân đê. Sáng 25-11, đơn vị bắt tay vào việc đắp đê.

gia-co.jpg
Hàng nghìn bao chứa cát được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 khuân vác đắp mặt và chân đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ. Ảnh: Trọng Lợi

“Trong suốt 4 ngày qua, đơn vị luôn duy trì hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia, ngày cao điểm có hơn 160 người. Bộ đội đảm nhận việc hàn khẩu, còn chính quyền địa phương hỗ trợ xe ben chở vật liệu. Nhờ làm việc tích cực theo phương châm "đến làm sớm, đi về muộn", đến nay, các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ hàn khẩu hai đoạn đê bị vỡ do lũ"-Thượng tá Đoàn thông tin.

img-6909.jpg
Gần 2.000 m﻿3﻿ đất đá được vận chuyển hàn khẩu đoạn đê bị vỡ tại thôn Luật Lễ. Ảnh: Trọng Lợi
img-6927.jpg
Đoạn đê bị vỡ tại thôn Vân Hội 1 đến chiều 27-11 đã cơ bản hoàn thành công tác gia cố. Ảnh: Trọng Lợi

Chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của bộ đội, ông Phạm Văn Minh (70 tuổi, ở thôn Vân Hội 1) xúc động chia sẻ: “Mấy hôm nay, mới hơn 6 giờ sáng đã thấy rất đông bộ đội có mặt, bắt tay ngay vào công việc. Ai nấy đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Người dân chúng tôi cảm ơn bộ đội rất nhiều!".

img-6915.jpg
Chiều 27-11, người dân đã di chuyển an toàn qua đoạn đê ở thôn Vân Hội 1. Ảnh: Trọng Lợi
Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

Thời sự

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

Thời sự

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

