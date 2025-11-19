(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết.

Lãnh đạo Quân khu 5 và lãnh đạo tỉnh bàn phương án ứng cứu người dân. Ảnh: H.P

Trong ngày 19-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu tại phường Quy Nhơn Bắc - nơi có khoảng 10.000 người dân bị ngập lụt tại 16 khu phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra tình hình ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: H.P

Trong ngày 19-11, nước lũ từ sông Hà Thanh tiếp tục đổ về, giữ ở mức cao và nhấn chìm hàng nghìn nhà dân ở các khu phố ở phía Nam đường Đào Tấn và phía Bắc đường Hùng Vương.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt; hỗ trợ di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng nhờ các đơn vị quân đội của Quân khu 5 như Lữ đoàn 573, Sư đoàn 2 huy động lực lượng, phương tiện, nhất là tàu, xuồng, ca nô xuống khu vực này để hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (người cầm dây ở xa) tham gia ứng cứu người dân tại khu phố 10. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trực tiếp tham gia sơ tán người dân. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy cũng trực tiếp tham gia công tác ứng cứu, sơ tán người dân bị ngập lụt sâu ở khu phố 2 và khu phố 10 (phường Quy Nhơn Bắc). Trong 3 giờ đồng hồ, ca nô do Bí thư Tỉnh ủy chỉ huy đã trực tiếp ứng cứu được gần 30 người dân có nhà bị ngập sâu. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng vận động người dân có nhà ở kiên cố, cao ráo, độ an toàn cao tiếp nhận các hộ dân được sơ tán trong thời gian chờ nước rút.

Bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (57 tuổi, ở khu phố 10, phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Tôi chưa từng thấy trận lũ nào lớn như năm nay. Nước lên rất nhanh, người dân không kịp trở tay, chỉ mất vài tiếng nước đã ngập nửa nhà. May được bộ đội đến ứng cứu kịp thời, gia đình tôi mới được đưa đến nơi an toàn. Tôi rất lấy làm cảm kích”.

Các lực lượng không quản hiểm nguy, miệt mài gõ từng cánh cửa, cõng từng cụ già, dìu từng em nhỏ đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Mặc dù nước lũ dâng cao, khu vực phường Quy Nhơn Bắc có nhiều đường ngang, hẻm, nước chảy xiết mạnh nhưng trong ngày 19-11, các lực lượng đã di dời, ứng cứu hàng trăm trường hợp có nhà bị ngập sâu, đe dọa đến tính mạng.

Đặc biệt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng bố trí khu vực tiếp nhận hơn 100 lượt người dân đến tránh trú và đảm bảo đầy đủ “cơm chín, canh ngọt” trong thời gian tá túc.

Ông Trần Bảy (59 tuổi, ở khu phố 11, phường Quy Nhơn Bắc) bày tỏ: “Trận lụt này còn cao hơn cả năm 2009. Nhà tôi bị ngập đến nóc. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền đã đến ứng cứu, đưa đến nơi sơ tán bài bản, có đủ mọi nhu yếu phẩm. Xót của vì trận lụt, nhưng tôi thấy ấm lòng với sự quan tâm của mọi người”.

Nhiều lực lượng, phương tiện tham gia công tác ứng cứu, di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Chiều 19-11, dưới sự tham gia của Đại tá Phan Đại Nghĩa-Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thống nhất quan điểm chỉ đạo các lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp tục cơ động lực lượng đến ngay các địa bàn ngập lụt sâu, chia cắt để di dời, sơ tán, đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân là mục tiêu trên hết.

Trong đó, phương châm di dời, ứng cứu đặt ra trước mắt là sơ tán người dân từ vị trí nhà thấp đang ngập lụt lên vị trí nhà cao hơn, an toàn hơn. Lực lượng Quân đội sẽ đảm nhận việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Ngoài ra, ngay trong chiều 19-11, Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động drone để phục vụ công tác tìm kiếm, di dời và ứng cứu người dân.