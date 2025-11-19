Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra các điểm ngập lụt tại phường Ayun Pa và xã Ia Sao, Ia Tul

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 19-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến kiểm tra thực tế tại các điểm bị ngập lụt, chia cắt trên địa bàn phường Ayun Pa, xã Ia Sao và Ia Tul.

Đi cùng đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

z7240973011288-1c5d36203ff66923fa9d791b72138913.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại phường Ayun Pa. Ảnh: Văn Ngọc

Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, ngập lụt của địa phương và các lực lượng chức năng.

z7240972986733-1173f2b7e6f5ca6c851a2bad05f61b29.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra tại xã Ia Sao. Ảnh: Văn Ngọc

Qua đó, các địa phương cùng các lực lượng đã kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhanh chóng túc trực tại các điểm sạt lở, ngập lụt, chia cắt để hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện và người dân di chuyển an toàn.

Clip: Văn Ngọc

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa các phương tiện, lực lượng nhằm sẵn sàng ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

null