Khu vực Quy Nhơn và lân cận hứng chịu đợt ngập lụt lịch sử

(GLO)- Mưa lớn trên diện rộng khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng nhanh, gây ngập lụt nhiều khu vực ở Quy Nhơn và các vùng lân cận. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang huy động các lực lượng ứng cứu, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ chiều tối 18-11 đến chiều 19-11, nước lũ trên các sông Hà Thanh, sông Côn… dâng cao khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực Quy Nhơn và các vùng lân cận bị nhấn chìm trong biển nước.

dua-phuong-tien-ca-no-ra-khu-vuc-tay-son-de-ung-cuu-nguoi-dan.jpg
Đưa phương tiện ca nô ra khu vực đường Tây Sơn để ứng cứu người dân. Ảnh: Q.T

Các lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền địa phương phải xuyên đêm ứng cứu, di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm.

Sinh sống tại khu vực đường Trịnh Hoài Đức (phường Quy Nhơn Đông) mấy chục năm nay, bà Nguyễn Thùy Dung cho biết đây là trận lũ lụt lịch sử trong nhiều năm trở lại đây.

Bà kể: “Nước lũ về rất nhanh, tôi cũng như bà con quanh xóm không nghĩ nước lên nhanh như vậy. Nhiều nhà bị ngập sâu phải kêu cứu ngay trong đêm, còn gia đình tôi ở nơi cao hơn nhưng đến sáng 19-11 cũng phải di chuyển vào nhà bà con ở phường Quy Nhơn để tá túc, chờ nước xuống. Tội nhất là mấy hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 vừa rồi, chưa kịp khắc phục nay lại gánh chịu trận lũ lụt lịch sử này”.

duong-hoa-lu-ngap-sau-trong-bien-nuoc.jpg
Đường Hoa Lư ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Q.T

Tương tự, ông Phạm Anh Khương (tổ 2, phường Quy Nhơn) cũng phải đưa gia đình đến nơi an toàn ngay trong sáng nay.

“Nước bắt đầu dâng lên từ chiều tối qua và tăng nhanh trong đêm, có nơi cao hơn 1 m. Năm 2017 cũng có đợt lũ lớn, nhưng không bằng đợt lũ năm nay. Nước lên nhanh, nhiều người trở tay không kịp. Mong trời ngưng mưa và nước lũ thoát sớm để người dân bớt khổ”-ông Khương chia sẻ.

cac-dia-phuong-da-va-dang-huy-dong-luc-luong-phuong-tien-to-chuc-ung-cuu-ho-tro-nguoi-dan-di-doi.jpg
Các địa phương đã và đang huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Q.T

Phường Quy Nhơn Đông đã và đang huy động tối đa các lực lượng để kịp thời tổ chức ứng cứu, di dời người dân ra khỏi các khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Đại úy Hồ Ngọc Dũng-Cán bộ Công an phường Quy Nhơn Đông-cho biết: "Ngay trong đêm 18-11, chúng tôi đã triển khai toàn bộ lực lượng để tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, mực nước dâng cao và chảy rất xiết, trong khi đơn vị không có ca nô cứu hộ chuyên dụng nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, nắm tình hình các hộ dân, đề xuất hỗ trợ phương tiện, lực lượng kịp thời ứng cứu người dân ở các khu vực dự báo sẽ còn ngập sâu".

1540538554068230205.jpg
Nhiều khu vực lân cận Quy Nhơn như xã Tuy Phước cũng ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: NDCC

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt ngay kịch bản ứng phó với lũ cấp độ 3.1 đối với toàn bộ 58 xã, phường của khu vực phía Đông.

Hiện nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường khu vực Quy Nhơn và lân cận vẫn bị cô lập trong nước lũ, với mực nước có nơi trên 1 m. Trong khi đó, lượng mưa tại khu vực phía Đông tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm, nên dự báo mực nước còn tiếp tục dâng cao.

