Phường Hoài Nhơn Đông kết nghĩa với phường Ayun Pa

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Ngày 26-12, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông và Đảng ủy phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 phường đã thống nhất nội dung kết nghĩa, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: hỗ trợ xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển sản phẩm OCOP...

lanh-dao-2-phuong-hoai-nhon-dong-va-ayun-pa-ky-ket-va-trao-ban-ky-ket-nghia.jpg
Lãnh đạo 2 phường Hoài Nhơn Đông và Ayun Pa tại lễ kết nghĩa. Ảnh: A.N

Cùng với đó, 2 địa phương phối hợp hỗ trợ giáo dục, y tế, nhà ở cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao; phối hợp giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

lanh-dao-phuong-hoai-nhon-dong-trao-50-suat-qua-cho-nguoi-dan-kho-khan-tren-dia-ban-phuong-ayun-pa.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông trao 50 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Ayun Pa. Ảnh: A.N

Dịp này, phường Hoài Nhơn Đông đã trao tặng phường Ayun Pa món quà lưu niệm và hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ngoài ra, phường Hoài Nhơn Đông cũng trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường Ayun Pa.

Tiếp nối các hoạt động kết nghĩa, ngày 27-12, đoàn công tác phường Hoài Nhơn Đông đã tham quan, khảo sát một số mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn phường Ayun Pa.

lanh-dao-2-dia-phuong-tham-quan-cong-ty-co-phan-nong-nghiep-agris-gia-lai.jpg
Lãnh đạo 2 địa phương tham quan Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai. Ảnh: A.N
