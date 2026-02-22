Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Sáng 22-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra hoạt động sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp tiêu biểu ở 2 xã Tuy Phước Tây và Bình An. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ trái sang) chúc Tết, tặng quà lãnh đạo, công nhân viên Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang. Ảnh: Bảo Long

Tại xã Tuy Phước Tây, Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang đang vận hành 5 nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp đã trở lại hoạt động từ mùng 5 Tết (ngày 21-2), với 3.000 lao động, trong đó 90% là người địa phương. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt trên 15 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, công ty xuất 500-700 container, doanh thu đạt 60 triệu USD; dự kiến năm 2026 tăng lên 80 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) thăm hỏi, động viên công nhân Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang. Ảnh: Bảo Long

Ở xã Bình An, Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ - chủ đầu tư Cụm công nghiệp Gò Cầy - đang triển khai dự án quy mô 75 ha với tổng vốn 320 tỷ đồng. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 50% và thu hút 15 dự án của 13 doanh nghiệp.

Trong số đó, Công ty cổ phần Takao Bình Định là đơn vị hoạt động ổn định, chuyên sản xuất gạch ngói với 580 công nhân. Năm 2023, doanh nghiệp tiêu thụ 19 triệu viên gạch, thị trường chủ yếu tại miền Nam và miền Trung.

Doanh thu năm 2025 đạt 1.200 tỷ đồng; dự kiến năm 2026 tăng lên 2.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8-9 triệu đồng/tháng, Tết Bính Ngọ được thưởng 2 tháng lương.

Làm việc với các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao tinh thần sản xuất khẩn trương ngay từ đầu năm, cùng những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp đối với tăng trưởng chung.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục là lực lượng trụ cột của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho biết, tỉnh sẽ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường chính sách và đẩy mạnh kết nối nhằm tạo nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sức bật mới cho kinh tế địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời chúc mừng và kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong năm mới.