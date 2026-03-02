Gia Lai khẩn trương triển khai công tác bầu cử tại khu vực biên giới

(GLO)- Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các xã biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các phần việc theo quy định.

Rà soát, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền… tất cả được thực hiện chủ động, nghiêm túc, quyết tâm tổ chức thành công ngày bầu cử nơi phên giậu Tổ quốc.

Hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, nhà sinh hoạt cộng đồng làng Bang (xã Ia Chia) luôn mở cửa để người dân đến kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách cử tri.

Cẩn thận dò từng dòng trong danh sách cử tri bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 6 (gồm các làng: Bang, Tang và Pó), ông Rơ Châm Oal (làng Bang) cho biết: “Bầu cử không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ. Vì vậy, tôi sẽ đi bầu đúng giờ và vận động người thân tham gia đầy đủ, lựa chọn người có đức, có tài, có tâm huyết để lo cho dân”.

Người dân làng Bang (xã Ia Chia) kiểm tra danh sách cử tri được niêm yết tại Nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: P.D

Tại làng Kom Yố (xã Ia Chia), công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai bài bản, sát thực tiễn. Cấp ủy chi bộ phân công rõ trách nhiệm cho Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn; phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền; phát huy vai trò nòng cốt của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động bà con.

Đến nay, làng đã tổ chức 3 đợt tuyên truyền tập trung; danh sách 948 cử tri thuộc Tổ bầu cử số 5 được niêm yết công khai để người dân theo dõi, kịp thời phản ánh nếu có sai sót.

Thông qua các buổi tuyên truyền, nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân ngày càng đầy đủ hơn, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Ông Phạm Văn Phúc - Bí thư Chi bộ làng Kom Yố -cho hay: Từ nay đến ngày bầu cử, các thành viên tổ bầu cử được phân công phụ trách từng khu vực, nắm chắc tình hình từng hộ, quyết tâm không để sót cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Cấp ủy chi bộ và Ban Nhân dân làng Bang (xã Ia Chia) cùng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền công tác bầu cử cho người dân. Ảnh: P.D

Trong tiến trình ấy, đội ngũ già làng, người có uy tín tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, “điểm tựa tinh thần” của cộng đồng.

Không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, họ còn nâng cao tinh thần cảnh giác, góp phần giữ vững ANTT, không để các luận điệu sai trái tác động. Đồng thời, giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, quy trình, thời gian và địa điểm bỏ phiếu…

Ông Rơ Mah En - già làng của làng Chan (xã Ia Pnôn) chia sẻ: “Tôi luôn nhắc bà con tham gia bầu cử đầy đủ, đúng giờ; tìm hiểu kỹ danh sách ứng cử viên để lựa chọn người thực sự có uy tín, trách nhiệm; đồng thời giữ gìn ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết”.

Chuẩn bị bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng luật

Ở cấp xã, công tác tổ chức được triển khai đồng bộ, đúng quy trình. Tại xã Ia Chia, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã được thành lập với 17 thành viên, cùng các tiểu ban giúp việc.

Địa phương thành lập 6 ban bầu cử đại biểu HĐND xã với 54 thành viên và 6 tổ bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp với 126 thành viên, bảo đảm đúng cơ cấu, thời gian theo quy định.

Qua 3 lần hiệp thương, danh sách 30 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đã được thống nhất; việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện đúng quy trình. Danh sách 5.742 cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và các nhà sinh hoạt cộng đồng.

Ông Nguyễn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Ia Chia - cho hay: Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cập nhật danh sách cử tri, thông báo thường xuyên cho cử tri về ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu; đồng thời, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, đúng luật.

Tại xã Ia Púch, sau hội nghị hiệp thương lần 3, xã thống nhất danh sách 26 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

“Hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt từ hội nghị quán triệt văn bản, loa lưu động, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nhóm Zalo đến tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu.

Công tác chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, thẻ cử tri, phiếu bầu, biên bản được hoàn tất theo tiến độ; việc phát thẻ cử tri, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, đúng quy định” - bà Siu H’Ler - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBBC xã Ia Púch thông tin.

Ủy ban bầu cử xã Ia Púch triển khai các công việc liên quan đến công tác bầu cử. Ảnh: P.D

Cùng với đó, việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị được thực hiện chặt chẽ. Xã Ia Nan đã thành lập 9 ban bầu cử và 9 tổ bầu cử tại các thôn, làng; phân chia 9 khu vực bỏ phiếu phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBBC xã Ia Nan - khẳng định công tác bảo đảm ANTT và an toàn xã hội được đặc biệt chú trọng.

Tiểu ban An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và quân sự xây dựng phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó tình huống phát sinh.

Các điểm ứng cử viên tiếp xúc cử tri, khu vực bỏ phiếu được bảo vệ nghiêm ngặt; những hành vi lợi dụng, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử được chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đến nay, các địa phương chưa ghi nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và người ứng cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, các xã biên giới sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.