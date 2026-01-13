Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Sáng 13-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với phường Thống Nhất về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hà

Theo báo cáo, đến thời điểm này, việc thành lập Ủy ban bầu cử và các ban bầu cử đại biểu HĐND phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Bầu cử.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử phường đã ban hành hơn 70 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn. Riêng Ủy ban bầu cử phường và các tiểu ban đã ban hành 32 văn bản.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất đề cử 42 người ứng cử đại biểu HĐND phường để bầu lấy 24 đại biểu.

Ủy ban bầu cử phường đã ấn định 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn với 19 khu vực bỏ phiếu và dự kiến thành lập 19 tổ bầu cử (trong đó có 5 tổ bầu cử của đơn vị vũ trang và 14 tổ bầu cử ở tổ dân phố).

Việc dự kiến phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bầu cử trên địa bàn được UBND phường Thống Nhất chuẩn bị thực hiện một cách chủ động, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định.

19 khu vực bỏ phiếu được bố trí phù hợp với số lượng cử tri, đặc điểm địa hình và điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, bảo đảm thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn kết luận buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Hà

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị Ủy ban bầu cử phường Thống Nhất tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, triển khai đầy đủ, đúng quy trình, tiến độ các bước trong công tác bầu cử.

Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin sâu rộng để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ.

Thực hiện việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri theo đúng thời gian, địa điểm quy định; chủ động sắp xếp, bố trí hợp lý các khu vực bỏ phiếu; tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, hậu cần, y tế và công tác bảo quản tài liệu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp.