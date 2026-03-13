Lực lượng vũ trang: Chủ động, kỷ luật, trách nhiệm vì ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã và đang thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm chính trị cao.

Qua đó, góp phần bảo đảm ngày hội lớn của toàn dân diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần dân chủ

Xác định bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, các đơn vị quân đội đã quán triệt nghiêm chỉ thị của cấp trên, cụ thể hóa bằng nghị quyết, kế hoạch sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Trọng tâm là làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó phát huy dân chủ, lựa chọn đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đại tá Trần Đại An - Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức điểm bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, Sở Chỉ huy tiền phương Quân khu 5, các đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh và Viện Kiểm sát khu vực 52, bảo đảm mỗi quân nhân tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Các đơn vị quân đội tích cực, chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về cuộc bầu cử. Ảnh: P.D

Tại Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34), công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục thông qua sinh hoạt của tổ chức Đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; thông báo chính trị, đọc báo, xem thời sự và chuyên mục “Mỗi ngày một câu hỏi” về bầu cử.

Hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa nô, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử được khai thác hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về ngày hội lớn. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ chương trình hành động của các ứng cử viên.

Hạ sĩ Lê Thanh Mai - chiến sĩ Tiểu đoàn 24 (Sư đoàn 320) chia sẻ: “Qua sinh hoạt, bản thân tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa cuộc bầu cử, từ đó sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn đại biểu thật sự xứng đáng”.

Ở khu vực biên giới, công tác tuyên truyền bầu cử được gắn với nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Chia (xã Ia Chia) cho hay, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và ban nhân dân thôn đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Đồng thời, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không để các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Hòa chung khí thế ấy, gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ và người lao động của Binh đoàn 15 phát huy vai trò kép vừa là cử tri, vừa là tuyên truyền viên tại địa bàn đứng chân.

Sự chủ động này góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân đến từng thôn, làng, khu dân cư, tạo nền tảng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tổ chức chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối

Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị chú trọng tổ chức cho cử tri quân đội tham gia bầu cử đúng luật, chặt chẽ từng khâu, từng bước; đồng thời xây dựng phương án bảo vệ an toàn trước, trong và sau bầu cử.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới về công tác bầu cử. Ảnh: P.D

Với đặc thù huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và có nhiều đơn vị đóng quân phân tán, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) triển khai công tác tổ chức bầu cử bài bản.

Đại tá Võ Sơn Anh - Chính ủy Sư đoàn - thông tin: Đơn vị thành lập 2 tổ bầu cử theo quyết định của UBND xã Biển Hồ, bảo đảm đúng thành phần, số lượng.

Các tổ bầu cử họp, phân công nhiệm vụ cụ thể; rà soát, lập danh sách cử tri nghiêm túc, chuyển UBND xã ký, đóng dấu và niêm yết theo quy định. Việc giới thiệu quân nhân tham gia bỏ phiếu chung với khu vực bỏ phiếu của địa phương được thực hiện thống nhất, đúng luật.

Đơn vị đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; kiện toàn lực lượng, chuẩn bị phương án tác chiến, bảo vệ mục tiêu, phòng, chống cháy nổ; phối hợp với địa phương nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất cũng chủ động tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các xã, phường, lực lượng dân quân tự vệ và cơ quan liên quan tăng cường nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phương án xử trí, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đơn vị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu rõ vị trí, vai trò của cuộc bầu cử; tham gia bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực.