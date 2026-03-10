Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

NGỌC ÁNH
(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện. Qua đây, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

111.jpg
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri. Ảnh: R'Piên

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên, gồm: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

vvv.jpg
Ứng cử viên Phạm Ngọc Lâm trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: R'Piên

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.

Trong đó, các ứng cử viên cam kết sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tích cực tham gia giám sát các vấn đề quan trọng, nhất là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

bbb.jpg
Ứng cử viên Siu Hương trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên đã gắn với những vấn đề thực tiễn của địa phương; đồng thời bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ quan tâm kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động về địa phương; qua đó, tạo việc làm ổn định để người dân yên tâm lao động, thanh niên có điều kiện lập nghiệp trên chính quê hương.

Cử tri xã Phú Thiện nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; đồng thời, tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị đầu tư, nâng cấp trang thiết bị dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương; quan tâm xây dựng, nâng cấp bờ kè dọc sông Ba đoạn qua xã Ia Pa, nhất là tại khu vực thôn Quý Đức và đoạn cầu Kdăm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ đất sản xuất.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, phản ánh sát thực tiễn đời sống người dân.

aaa.jpg
Ứng cử viên Bùi Quang Huy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi gắm đến ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Ông Bùi Quang Huy khẳng định, dù trúng cử hay không, trên các cương vị công tác khác nhau, các ứng cử viên cũng sẽ luôn quan tâm, có trách nhiệm với những đề xuất, kiến nghị của cử tri; đồng thời, nỗ lực góp phần tháo gỡ những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

