Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, MTTQ và hệ thống chính trị 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc, đến thời điểm này, việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đều đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, quy định.

Đồng chí Mai Việt Trung (hàng đầu, bìa trái) kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Đoàn Bình

Đặc biệt, việc phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương và lập danh sách chính thức những người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri và cấp phát thẻ cử tri; cập nhật, khai thác dữ liệu hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử được triển khai kỹ lưỡng, kịp thời.

Cùng với đó là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; công bố danh sách chính thức những người ứng cử; tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử; niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu; giao nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu cử và công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, y tế; trang trí tại các khu vực bỏ phiếu và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước và trong ngày bầu cử.

Đồng chí Mai Việt Trung và thành viên đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng viên tại xã Tuy Phước Tây. Ảnh: Đoàn Bình

Qua kiểm tra tại các điểm bầu cử của 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương.

Từ nay đến ngày bầu cử là thời điểm đặc biệt quan trọng, khối lượng công việc gấp rút, vì vậy, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị 3 xã tập trung, nỗ lực vượt bậc với quyết tâm chính trị cao nhất để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Các cơ quan, tổ chức phụ trách bầu cử tại 3 xã phải bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra từng khu vực bỏ phiếu; nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt lưu ý nhóm cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật; nắm chắc tình hình, nguyện vọng của cử tri, nhất là người tạm trú tại khu vực bỏ phiếu, công nhân, sinh viên.

Đồng chí Mai Việt Trung (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Đoàn Bình

Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các địa phương tổ chức tốt công tác vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh thực hiện cao điểm thông tin, tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực tại khu vực bỏ phiếu, nhất là tuyên truyền, cổ động trực quan. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Đồng chí Mai Việt Trung cũng đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ở khu vực bỏ phiếu; rà soát, hoàn thiện các công việc sắp xếp, trang trí; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm bầu cử theo hướng dẫn, đúng quy định.

Đặc biệt, bố trí các bảng chỉ dẫn, lối đi bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi, đúng quy cách; bố trí vách ngăn tại khu vực ghi phiếu bầu; đảm bảo công tác hậu cần; phân công nhân viên y tế trực tại các điểm bầu cử để kịp thời hỗ trợ cử tri trong trường hợp có sự cố về sức khỏe, nhất là đối với các điểm bầu cử ở khu vực xa trung tâm...

Ngoài ra, có phương án chuẩn bị hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng và các điều kiện bảo đảm cần thiết khác trong ngày bầu cử.