Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai thuộc đơn vị bầu cử số 8 tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Sáng 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Đông để vận động bầu cử theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Mỹ Đông đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 8, đồng thời giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên gồm: bà Phạm Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ Bắc; bà Đặng Thị Nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bình Dương; ông Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Mỹ Đông; ông Võ Thanh Phùng - Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phạm Tấn Thành - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Hà Minh Văn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân; ông Trần Quốc Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lương.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết nếu trúng cử sẽ phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Các ứng cử viên cam kết tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cử tri xã Phù Mỹ Đông bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: Trung Nghĩa

Cử tri xã Phù Mỹ Đông bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kiến nghị một số nội dung như: quan tâm hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách; đầu tư xây dựng bờ kè chống xâm thực bờ biển tại các thôn Tân Thành, Tân Phụng 1, Tân Phụng 2; sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử nếu được bầu. Ảnh: Trung Nghĩa

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời cho biết các kiến nghị sẽ được tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Ông cũng mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia bầu cử đúng quy định, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.