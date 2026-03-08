Gia Lai phát huy vai trò tổ chức Đảng trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Ở các buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi chi bộ vững mạnh, đảng viên gương mẫu, những việc khó như xóa bỏ hủ tục, phát triển kinh tế đều từng bước chuyển biến, tạo nền tảng cho sự đổi thay bền vững.

Phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ

Làng Vir (xã Krong) có 100 hộ với 402 nhân khẩu, trong đó, hơn 96% là đồng bào Bahnar. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, dân trí không đồng đều, trên địa bàn từng xảy ra một số vụ tự tử, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tâm lý cộng đồng.

Bà Đinh Thị Xuênh (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân xóa bỏ hủ tục. Ảnh: T.C

Trước thực trạng đó, Chi bộ làng Vir xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị, phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Cùng với đó, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đẩy mạnh; việc vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thường xuyên.

Bà Đinh Thị Xuênh - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vir - cho biết: Sau khi xảy ra một số vụ tự tử, Chi bộ càng nhận thức rõ cần chăm lo cả đời sống tinh thần lẫn sinh kế cho người dân. Khi người dân có việc làm và thu nhập ổn định thì tinh thần cũng vững vàng hơn. Vì vậy, Chi bộ vận động bà con chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập. Nhờ đó, tình trạng tự tử không còn xảy ra.

Làng Canh Phước (xã Vân Canh) có nhiều người Bahnar và Chăm H’roi sinh sống. Trước đây, người dân chủ yếu trồng lúa nước và mì nên thu nhập bấp bênh. Từ thực tế đó, Chi bộ làng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ làng Canh Phước - cho hay: Chi ủy phân công từng đảng viên trực tiếp vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi sang những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đảng viên phải đi đầu làm trước để người dân tin và làm theo; đồng thời theo dõi, phụ trách các nhóm hộ, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế, vừa phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên, từng bước củng cố tổ chức đảng ở cơ sở.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 2.041 chi bộ thôn, làng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng tại khu vực này được quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả. Việc phát triển đảng viên, củng cố chi bộ cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS có bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương.

Đảng viên làng Canh Phước (xã Vân Canh) phụ trách nhóm hộ, vận động người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.C

Theo ông Nguyễn Công Đạo - Bí thư Đảng ủy xã Krong, toàn xã có 10 chi bộ làng với 184 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát với đời sống của người dân. Nội dung sinh hoạt không chỉ quán triệt nghị quyết mà còn bàn các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Cùng với đó, vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là bí thư chi bộ và người có uy tín được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Rơ Châm Mruych - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ly - cho rằng: Nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở cần gắn với xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”. Theo đó, các chi bộ tại địa phương đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt, giữ vững đoàn kết nội bộ và phát huy vai trò nêu gương của từng đảng viên.

“Khi chi bộ hoạt động hiệu quả, nghị quyết sát thực tiễn sẽ tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào, chung tay phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương” - ông Mruych khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS, các địa phương cần chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ngay tại buôn làng; phát huy vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.