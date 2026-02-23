Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

(GLO)- Với những chủ trương, quyết sách đột phá chiến lược, Đại hội XIV của Đảng đã định hình rõ con đường phía trước, tạo cơ sở chính trị vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vững niềm tin về một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Đại hội để lại ấn tượng sâu đậm của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, kết tinh ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Đổi mới từ tư duy đến tầm nhìn phát triển

Đại hội XIV của Đảng được ghi nhận và đánh giá cao với nhiều điểm mới rất quan trọng.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những điểm mới của Đại hội XIV đều dựa trên sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc và sự kết tinh từ những bài học lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, từ quá trình phát triển đất nước cũng như gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là sự tiếp tục của quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết, đúc rút được nhiều bài học trên cơ sở những kinh nghiệm, truyền thống lịch sử. Những yêu cầu phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có cách làm, tư duy, hành động mới. Văn kiện Đại hội XIV đã thể hiện rất rõ điều đó.

“Đất nước muốn phát triển, Đảng muốn duy trì được vai trò lãnh đạo của Đảng, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân thì phải tiếp tục đổi mới”-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho rằng, điểm mới đầu tiên, quan trọng, dễ nhận thấy là đổi mới tư duy xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị lần này tích hợp đồng bộ 3 báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo KT-XH, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) mà các đại hội trước thường tách riêng; tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai và thực hiện. Đây là tư duy mới, là điểm nhấn trong Đại hội lần này.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV được coi là “đột phá” so với các đại hội trước đây, chỉ rõ “chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến” để triển khai thực hiện nghị quyết. Đáng chú ý, chương trình hành động lần này đặt ra yêu cầu: Nói đi đôi với làm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; gắn trách nhiệm với kết quả; gắn đột phá với bền vững; gắn kỷ luật thực thi với sự hài lòng của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử. Ảnh: TTXVN

Điểm mới thứ hai là Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử rất quan trọng, bối cảnh mới đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tầm nhìn không chỉ trong nhiệm kỳ XIV (2026-2031), mà phải vươn tới tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm mới tiếp theo xuất phát từ nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này là phải nhanh, hiệu quả, tích cực, nên cần xây dựng mô hình phát triển phù hợp. Chẳng hạn, về kinh tế, Việt Nam cần xây dựng mô hình phát triển mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tăng trưởng phải dựa chủ yếu vào năng suất, chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo.

“Việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt”

Việt Nam đặt mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2026-2030 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam XHCN hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Báo cáo chính trị của Đại hội xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Quang Tấn

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển. Đại hội XIV diễn ra khi “đồng hồ lịch sử” đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030 - thời khắc Đảng ta tròn 100 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

Người đứng đầu Đảng cũng chia sẻ rằng: Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. Thế nhưng, cũng chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều đòi hỏi gay gắt, nhiều sức ép cạnh tranh như lúc này.

Đứng trước tình thế ấy, “trách nhiệm” là vấn đề cấp thiết phải đặt ra. Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn nói: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; “việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt”.

“Hiệu quả phục vụ nhân dân được đặt làm thước đo năng lực, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương. Đi cùng đó là yêu cầu đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và uy tín trong nhân dân, kiên quyết không để những người cơ hội, né tránh trách nhiệm đứng trong bộ máy”-Tổng Bí thư nêu rõ.

“Dân là gốc”

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, “dân là gốc” là tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV, cũng chính là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước. Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của Đại hội; với những quyết sách lớn đã được thông qua; với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Tổng Bí thư TÔ LÂM

“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng; từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, DN”, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh.

Đối với Gia Lai - tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, yêu cầu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: Đại đoàn kết dân tộc là quan điểm, phương châm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình Đảng lãnh đạo đất nước và địa phương qua các giai đoạn. Trong kỷ nguyên mới, tinh thần đó càng cần được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tỉnh Gia Lai xác định rõ trách nhiệm lĩnh hội đầy đủ tinh thần, nội dung các quyết sách của Đại hội XIV; cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trọng tâm là chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, tạo đồng thuận xã hội cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước.