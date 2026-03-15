(GLO)- Cùng với các hình thức tuyên truyền khác, tỉnh Gia Lai đã lan tỏa tinh thần ngày hội non sông thông qua hoạt động trưng bày tài liệu lưu trữ "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”.

Hoạt động trưng bày diễn ra từ đầu tháng 2 đến hết tháng 3-2026, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai), là hình thức tuyên truyền trực quan hiệu quả.

Ngày hội của toàn dân đã được tái hiện sống động, ý nghĩa thông qua không gian trưng bày tài liệu bầu cử tại đây.

Hoạt động trưng bày tài liệu lưu trữ "Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND - Ngày hội của toàn dân”. Ảnh: T.D

Tại đây, Sở Nội vụ đã trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 tài liệu, tư liệu và hình ảnh có nội dung về Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946) và các kỳ bầu cử Quốc hội gắn liền với những sự kiện lớn của đất nước; quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.

Bên cạnh đó, triển lãm còn làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân thông qua những lá phiếu bầu cử.

Hoạt động trưng bày đã thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh tham quan, tìm hiểu và tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử xác thực. Qua đó, nâng cao nhận thức về giá trị của dân chủ, ý nghĩa của lá phiếu cử tri và vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước.

Nhiều bạn trẻ tới tham quan, tìm hiểu tư liệu tại không gian trưng bày. Ảnh: T.D

Bạn Đỗ Thị Ngọc Mến (sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên em được tiếp cận nguồn tư liệu quý giá này và cảm thấy rất tự hào về đất nước mình. Trong những ngày đất nước đang đồng lòng hướng về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nguồn tư liệu này càng giúp em ý thức hơn ý nghĩa của lá phiếu cử tri, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tham gia bầu cử”.

Được hòa mình trong những dấu mốc quan trọng của đất nước tại khu trưng bày tài liệu lưu trữ, ông Trần Duy Mẫn (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Tôi thấy hoạt động trưng bày rất ấn tượng bởi nêu bật được toàn cảnh quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt là những tư liệu, hình ảnh khẳng định quyền làm chủ của nhân dân thông qua những lá phiếu bầu. Đến đây, chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của ngày bầu cử”.

Hoạt động trưng bày góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về quyền, nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử. Ảnh: T.D

Nội dung trưng bày, giới thiệu gồm 4 phần: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên 6-1-1946 và Bầu cử Quốc hội - những mốc son lịch sử; Những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và HĐND tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; Hướng tới bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Gia Lai.

Ông Lâm Trường Định - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh - cho biết: “Chúng tôi đã có quá trình khai thác nhiều tư liệu, tài liệu quý trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, có những tư liệu, tài liệu lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng về giá trị và ý nghĩa, vai trò của Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp qua các thời kỳ”.

Hoạt động trưng bày là hình thức tuyên truyền hiệu quả về Ngày hội của toàn dân. Ảnh: T.D

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đại Thắng, việc tổ chức Trưng bày tài liệu lưu trữ là hoạt động thiết thực, nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, giá trị lịch sử của bầu cử ĐBQH và HĐND qua các thời kỳ; góp phần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử.

“Thông qua trưng bày, công chúng có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử đáng quý. Qua đó, nâng cao nhận thức về giá trị của dân chủ cũng như vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định.

