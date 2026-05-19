Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 xã, phường với sự tham gia của 393 đại biểu.

Hội nghị do đồng chí Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các báo cáo viên của Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội truyền đạt.

Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cần thiết cho đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Quang cảnh hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quang Tấn

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt nhiều nội dung quan trọng gắn trực tiếp với hoạt động của đại biểu HĐND.

Trong đó, chuyên đề về kỹ năng giám sát của HĐND giúp các đại biểu tiếp cận sâu hơn về phương pháp, quy trình, kỹ năng tổ chức giám sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Chuyên đề về kỹ năng xem xét, ban hành nghị quyết của HĐND cung cấp thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng nghị quyết, bảo đảm nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn và có tính khả thi cao khi đưa vào cuộc sống.

Các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng gắn trực tiếp với hoạt động của đại biểu HĐND. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, chuyên đề về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND là nội dung mới và cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Qua đó, góp phần giúp đại biểu từng bước tiếp cận phương thức hoạt động hiện đại, nâng cao năng lực tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, phục vụ các hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết nghị ngày càng hiệu quả hơn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND các cấp tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát những vấn đề thực tiễn, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng bộ, thống nhất và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và từng bước tiếp cận, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND; khai thác tốt các nền tảng số phục vụ công tác tổng hợp thông tin, quản lý tài liệu, điều hành kỳ họp, hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xây dựng HĐND ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tăng cường các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu; kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực tiễn và yêu cầu đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử trong tình hình mới.

“Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động học tập, đổi mới và khát vọng cống hiến, các vị đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới” - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng.