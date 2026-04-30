Sôi nổi hoạt động tri ân, trải nghiệm dịp 30-4 tại Gia Lai

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhiều hoạt động tri ân, trải nghiệm... được các đơn vị tổ chức, mang đến những sân chơi sôi nổi, hấp dẫn, lan tỏa tinh thần biết ơn cho thế hệ trẻ.

Càng gần dịp 30-4, không khí ngày kỷ niệm càng lan tỏa. Tại phường Quy Nhơn, workshop vẽ tranh với chủ đề “Sắc màu Tổ quốc - Chạm màu cảm xúc” do Đoàn phường, Hội đồng Đội phường phối hợp cùng Trường FPT PolySchool Bình Định tổ chức tạo không gian để trẻ thể hiện tình yêu quê hương qua hội họa.

Không gian workshop rộn ràng với sắc màu từ những bức tranh về lá cờ Tổ quốc, hình ảnh người lính, các danh lam thắng cảnh, làng sen quê Bác... Bên cạnh một số tranh tô màu dành cho các bé nhỏ tuổi, phần lớn tác phẩm do các em tự do sáng tạo. Dụng cụ được Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ với nhiều chất liệu như màu nước, màu sáp, giúp các em thoải mái thể hiện ý tưởng.

Theo chị Nguyễn Thị Tươi - Trưởng phòng Tuyển sinh Trường FPT PolySchool Bình Định, việc lựa chọn chủ đề gần gũi giúp học sinh dễ bộc lộ cảm xúc, đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.

“Chúng tôi mong muốn thông qua hội họa, các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn hiểu hơn về quê hương, đất nước. Khi tự tay hoàn thành một bức tranh về Tổ quốc, cảm xúc sẽ đọng lại sâu sắc hơn” - chị Tươi chia sẻ.

Dù ban đầu chỉ có hơn 20 em đăng ký trước, số lượng tham gia thực tế tăng lên khoảng 50 em khi nhiều phụ huynh đưa con đến trực tiếp. Tất cả các em đều được tham gia miễn phí và nhận quà nhỏ như bút, sổ tay, sticker, bảng mini sau khi hoàn thành tác phẩm.

Em Hoàng Thu Trang (12 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Em chọn vẽ Bãi Trứng (phường Quy Nhơn Nam) vì đó là nơi em từng đến và rất thích. Khi vẽ, em nghĩ đến biển quê mình và thấy rất tự hào. Em vui vì vừa học thêm cách phối màu, vừa thể hiện được tình cảm của mình qua bức tranh”.

Là một trong những phụ huynh đưa con đến tham gia workshop, chị Nguyễn Thị Nhanh (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Hoạt động này rất ý nghĩa, vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa giúp con cảm nhận tình yêu quê hương theo cách gần gũi. Con được tự do sáng tạo, còn phụ huynh cũng có dịp đồng hành và hiểu con hơn”.

Nếu như workshop mang đến không gian sáng tạo cởi mở thì các hoạt động tri ân lại khơi dậy chiều sâu cảm xúc. Cuối tháng 4, Đoàn UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai Võ Văn Chiến, lắng nghe ông kể những câu chuyện về một thời cống hiến cho dân tộc. Những ký ức được kể lại không chỉ là hồi ức cá nhân mà còn là bài học lịch sử sinh động.

Anh Bùi Lê Khánh - Bí thư Đoàn UBND tỉnh - cho biết: “Các hoạt động tri ân không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, tặng quà mà còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp lắng nghe, cảm nhận và hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Từ đó, mỗi người sẽ có thêm động lực để sống trách nhiệm hơn”.

Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cho thiếu nhi được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động. Tại phường Pleiku, chiều 24-4, Chi đoàn Trường Mầm non Mai Vàng phối hợp tổ chuyên môn 1 tổ chức hoạt động trải nghiệm “Ngày hội Non sông thống nhất”. Các bé 5-6 tuổi tham gia biểu diễn văn nghệ, xem phim và tham gia trò chơi “Mang đạn về kho”, qua đó giúp các em tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi, dễ hiểu.

Chọn cách làm khác, trong chiều cùng ngày, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức chương trình “Mâm cơm nghĩa tình - Trọn nghĩa tri ân” tại nhà Đại tá Nguyễn Hữu Khuê - lão thành cách mạng, thương binh hạng 3/4.

15 đội viên là học sinh khối 4 và khối 5 đã tự tay chuẩn bị, sơ chế nguyên liệu, nấu và bày biện mâm cơm ấm cúng, sau đó quây quần dùng bữa, dọn dẹp và trò chuyện cùng gia đình.

Mạch hoạt động trải nghiệm, tri ân tiếp tục được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, như: Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt tổ chức Liên hoan Ca khúc cách mạng lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca”, tạo cơ hội để học sinh gửi gắm tình cảm với quê hương, đất nước qua những giai điệu giàu cảm xúc; Đoàn xã Tuy Phước phối hợp cùng Đoàn trường và Liên đội Trường THCS Phước Lộc tổ chức cho 50 đoàn viên mới kết nạp tham quan, tìm hiểu và dọn vệ sinh tại Tiểu chủng viện Làng Sông; Liên chi đoàn - Liên chi hội Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước (Trường Đại học Quy Nhơn) phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 48 tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên...

Học sinh Trường THCS Phước Lộc tham quan Tiểu chủng viện Làng Sông. Ảnh: ĐVCC

Qua chuỗi hoạt động thiết thực, tinh thần tri ân và tình yêu quê hương, đất nước được lan tỏa tự nhiên, gần gũi; góp phần bồi đắp lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ Gia Lai hôm nay...