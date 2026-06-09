Đội bóng Công đoàn Gia Lai giành vé dự vòng chung kết toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

(GLO)- Trong khuôn khổ vòng loại khu vực phía Nam Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, Đội bóng Công đoàn Gia Lai đã thi đấu ấn tượng, xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc của giải đấu.

Đội bóng Công đoàn Gia Lai xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức theo thể thức bóng đá 7 người.

Vòng loại năm nay quy tụ 48 đội bóng đại diện cho Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và doanh nghiệp trên cả nước tham gia tranh tài. Các đội bóng được chia bảng thi đấu tại 2 khu vực Bắc và Nam để tranh suất góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc.

Vòng loại khu vực phía Nam quy tụ 24 đội bóng tham gia tranh tài, được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Trong đó, đội bóng Công đoàn Gia Lai gồm 16 cầu thủ nằm ở bảng A cùng các đội bóng Công đoàn: Đường sắt Việt Nam, Tây Ninh 2 và Cần Thơ. Các trận đấu diễn ra từ ngày 7 đến 10-6 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh).

Một trận đấu tại bảng giữa đội bóng Công đoàn Gia Lai (áo đỏ) gặp đội bóng Công đoàn Tây Ninh 2. Ảnh: ĐVCC

Trải qua các trận đấu vòng bảng, đội bóng Công đoàn Gia Lai đã thể hiện phong độ ấn tượng. Đáng chú ý, ở lượt trận cuối diễn ra chiều 8-6, đội đã giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Công đoàn Tây Ninh 2.

Với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành trọn vẹn 9 điểm, đội bóng Công đoàn Gia Lai xuất sắc đứng đầu bảng A và chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Được biết, trước đó, vòng loại khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 21 đến 24-5 đã xác định 8 đội đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc.

Vòng chung kết toàn quốc Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam sẽ quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại ở khu vực Bắc và Nam. Các trận đấu chung kết toàn giải dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7-2026.