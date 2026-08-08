27 đoàn vận động viên tham gia Hội thao BIDV khu vực 6

Sự kiện quy tụ hơn 27 đoàn thuộc hệ thống BIDV khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với khoảng 1.300 vận động viên, cổ động viên tham gia.
Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thể thao gồm: cầu lông, bóng bàn, bóng đá, kéo co, cờ tướng, tennis, pickleball và chạy.
Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Quyết thắng”, các vận động viên cống hiến những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi động của ngày hội thể thao.
Theo kế hoạch, Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 9-8.