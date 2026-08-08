27 đoàn vận động viên tham gia Hội thao BIDV khu vực 6

(GLO)- Sáng 8-8, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Hội thao BIDV khu vực 6 - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2026 chính thức khai mạc.

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Sự kiện quy tụ hơn 27 đoàn thuộc hệ thống BIDV khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với khoảng 1.300 vận động viên, cổ động viên tham gia.

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thao BIDV khu vực 6. Ảnh: Trung Nghĩa

Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thể thao gồm: cầu lông, bóng bàn, bóng đá, kéo co, cờ tướng, tennis, pickleball và chạy.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Quyết thắng”, các vận động viên cống hiến những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi động của ngày hội thể thao.

Các VĐV tranh tài tại hội thao BIDV khu vực 6. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo kế hoạch, Hội thao sẽ bế mạc vào ngày 9-8.