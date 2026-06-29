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Hoàng Anh Gia Lai đăng cai vòng chung kết Giải U17 quốc gia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 29-6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ đăng cai vòng chung kết Giải U17 quốc gia 2026.

Theo đó, vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 29-7 tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng) và sân Pleiku (phường Pleiku). Vòng chung kết có sự tham gia của 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại.

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Vòng chung kết Giải U17 quốc gia sẽ diễn ra trên sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ảnh: Hoàng Tùng

Trước đó, vòng loại khởi tranh từ ngày 16-6 đến 9-7 với 28 đội bóng tranh tài. Ở vòng loại, các đội bóng chia thành 5 bảng đấu (A, B, C, D, E), thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại các địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng.

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U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu với tư cách chủ nhà của giải. Ảnh: Hoàng Tùng

Kết thúc vòng loại, 5 đội đứng nhất bảng, 5 đội nhì bảng cùng 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Dự kiến tất cả trận đấu tại vòng chung kết U17 quốc gia 2026 sẽ được mở cửa tự do đón khán giả đến cổ vũ.

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