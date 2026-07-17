Bế mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026

(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 17-7, tại phường Quy Nhơn, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 đã bế mạc.

Tham gia hội thao có 16 đội đến từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực.

Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung bóng chuyền nam. Ảnh: Phan Tuấn

Các vận động viên tranh tài ở 4 môn gồm: kéo co, nhảy bao bố, bóng chuyền và pickleball. Bên cạnh đó, hội thao còn tổ chức các trận giao lưu pickleball giữa Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026); đồng thời là dịp để các đơn vị đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị. Ảnh: Phan Tuấn

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu. Theo đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về tập thể Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 - Gia Lai.