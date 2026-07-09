CLB Sao Việt giành 22 huy chương tại giải bơi các CLB nghiệp dư

(GLO)- Chỉ với 8 vận động viên, Câu lạc bộ (CLB) Bơi Sao Việt (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đã gây ấn tượng mạnh tại Giải bơi các CLB Nghiệp dư năm 2026 (vòng 1) khi mang về tới 22 huy chương các loại, xếp thứ 6/29 câu lạc bộ tham gia.

Diễn ra từ ngày 5 đến 7-7, Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 (vòng 1) do Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam (VASA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ 29 CLB bơi không chuyên trên khắp cả nước.

Các vận động viên được chia bảng theo độ tuổi, tranh tài ở 3 nội dung: bơi tự do, bơi tự do có chân vịt và bơi tiếp sức.

Vận động viên tranh tài ở nội dung bơi tự do tại Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 - vòng 1. Ảnh: VASA

CLB Bơi Sao Việt tham dự giải với 8 vận động viên, là một trong những đoàn có lực lượng mỏng nhất. Dù vậy, các kình ngư trẻ đã thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 22 huy chương, gồm 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đặc biệt, với thành tích nổi bật 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, em Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên được ban tổ chức trao danh hiệu vận động viên nam xuất sắc nhất nhóm tuổi 16-18.

Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 gồm 2 vòng đấu độc lập. Sau vòng 1, vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-8 tại Hà Nội.

Giải đấu là sân chơi dành cho các CLB bơi phong trào trên cả nước, góp phần phát triển phong trào bơi lội và tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho các vận động viên.