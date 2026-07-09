Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

CLB Sao Việt giành 22 huy chương tại giải bơi các CLB nghiệp dư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chỉ với 8 vận động viên, Câu lạc bộ (CLB) Bơi Sao Việt (Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) đã gây ấn tượng mạnh tại Giải bơi các CLB Nghiệp dư năm 2026 (vòng 1) khi mang về tới 22 huy chương các loại, xếp thứ 6/29 câu lạc bộ tham gia.

Diễn ra từ ngày 5 đến 7-7, Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 (vòng 1) do Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam (VASA) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ 29 CLB bơi không chuyên trên khắp cả nước.

Các vận động viên được chia bảng theo độ tuổi, tranh tài ở 3 nội dung: bơi tự do, bơi tự do có chân vịt và bơi tiếp sức.

741481538-4073249252975935-2921648096079997256-n.jpg
Vận động viên tranh tài ở nội dung bơi tự do tại Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 - vòng 1. Ảnh: VASA

CLB Bơi Sao Việt tham dự giải với 8 vận động viên, là một trong những đoàn có lực lượng mỏng nhất. Dù vậy, các kình ngư trẻ đã thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 22 huy chương, gồm 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đặc biệt, với thành tích nổi bật 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, em Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên được ban tổ chức trao danh hiệu vận động viên nam xuất sắc nhất nhóm tuổi 16-18.

Giải bơi các CLB nghiệp dư năm 2026 gồm 2 vòng đấu độc lập. Sau vòng 1, vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 4-8 tại Hà Nội.

Giải đấu là sân chơi dành cho các CLB bơi phong trào trên cả nước, góp phần phát triển phong trào bơi lội và tạo cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ cho các vận động viên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Kình ngư nhí” ở phố núi Pleiku

“Kình ngư nhí” ở phố núi Pleiku

(GLO)- Cuối tháng 7 vừa qua, các kình ngư nhí từ Tây Gia Lai đã mang về đến 13 tấm huy chương tại Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2025 diễn ra ở Quảng Ngãi. Trong đó có đến 3 tấm HCV quý giá, tạo động lực cho các kình ngư ở “phố núi” trên hành trình chinh phục bộ môn bơi lội.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

Nhiều người chơi pickleball muốn có huấn luyện viên riêng

Nhu cầu thuê huấn luyện viên pickleball tăng cao

Tin tức

(GLO)- Pickleball là môn thể thao mới đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh, thu hút ngày càng đông người tập luyện. Từ đó, nhiều người chơi có nhu cầu thuê huấn luyện viên để học môn thể thao này một cách bài bản.

null