Nguyễn Tuệ Anh: "Kình ngư nhí" trên đường đua xanh

(GLO)- Với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, em Nguyễn Tuệ Anh (SN 2011, tổ dân phố 6, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong bộ môn bơi lội. Em được xem là một trong những "kình ngư nhí" tiêu biểu trên đường đua xanh.

Em Nguyễn Tuệ Anh giới thiệu về thành tích đã đạt được trong quá trình thi đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Trò chuyện với chúng tôi, chị Phạm Tâm-mẹ của Tuệ Anh-cho biết: Khi Tuệ Anh học lớp 3, chị đã cho con theo học võ thuật để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, nhận thấy con không thật sự hứng thú, chị quyết định chuyển hướng cho con làm quen với môn bơi.

Ngay từ những buổi đầu làm quen với nước, Tuệ Anh đã tỏ ra thích thú và bộc lộ năng khiếu. Được các thầy hướng dẫn tận tình, Tuệ Anh nhanh chóng tiếp thu kỹ thuật, tiến bộ từng ngày.

Từ đó, bơi lội trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tuệ Anh. Ngoài giờ học ở trường, em luôn chủ động sắp xếp thời gian tập luyện đều đặn. Khi đã nắm vững kỹ thuật cơ bản, em còn tự học thêm qua mạng internet để hoàn thiện kỹ năng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Năm lớp 4 (2020), Tuệ Anh bắt đầu thử sức tại Giải Bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai và xuất sắc giành huy chương bạc nội dung 25 m bơi ếch và huy chương đồng 50 m bơi ếch.

Thời gian sau, Tuệ Anh tiếp tục khẳng định tài năng khi mạnh dạn bước ra đấu trường quốc gia và gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ. Tại Giải Bơi cứu đuối thanh thiếu nhi, học sinh toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2023 tổ chức ở tỉnh Khánh Hòa, Tuệ Anh đã tỏa sáng với 2 huy chương vàng ở nội dung bơi ếch 50 m và 100 m.

Năm 2024, em tiếp tục thi đấu nổi bật tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (khu vực IV) tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk khi giành 2 huy chương đồng ở nội dung bơi ếch 50 m và 100 m. Với thành tích này, Tuệ Anh được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen.

Cũng trong năm 2024, tại Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” tổ chức ở tỉnh Thanh Hóa, em tiếp tục giành 2 huy chương đồng ở cùng 2 nội dung quen thuộc là bơi ếch 50 m và 100 m.

Tại Giải Vô địch bơi tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2024 và 2025, Tuệ Anh thể hiện sự vượt trội khi giành 4 huy chương vàng cá nhân và 2 huy chương bạc đồng đội.

Mới đây, tại Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi, học sinh toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2025 tổ chức tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), em tiếp tục khẳng định tài năng khi giành 2 huy chương vàng ở nội dung bơi ếch 50 m và 100 m, nhóm tuổi 14-15.

Em Nguyễn Tuệ Anh được xem là một trong những "kình ngư trẻ" tiêu biểu trên đường đua xanh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quá trình tập luyện của con gái, chị Phạm Tâm cho hay: “Môn bơi lội rất khắc nghiệt, đòi hỏi sự kiên trì và rèn luyện đều đặn. Trước mỗi giải đấu, tôi thường đưa cháu đi tập từ 4 - 6 giờ sáng, rồi về chuẩn bị đi học. Nhờ tập luyện môn bơi, sức khỏe, thể lực và cả chiều cao của cháu đều phát triển rõ rệt”.

Về phía mình, Tuệ Anh bộc bạch: "Trước các giải đấu, em còn tập chạy trên cạn để tăng thể lực, sức bền. Thần tượng của em là Michael Phelps-một trong những vận động viên bơi lội vĩ đại nhất thế giới. Em sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện không ngừng để sẵn sàng cho các giải đấu trong tương lai".

Hiện tại, Tuệ Anh là học sinh lớp 9, Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê). Không chỉ nổi bật trong bơi lội, em còn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn duy trì danh hiệu học sinh giỏi từ lớp 6 đến lớp 8. Tuệ Anh còn truyền cảm hứng và động viên bạn bè học bơi để rèn luyện sức khỏe, phòng-chống đuối nước.

Anh Nguyễn Tiến Hinh-Huấn luyện viên bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku-nhận xét: Tuệ Anh có năng khiếu và đam mê với bơi lội từ bé. Với thành tích hiện tại, nếu tỉnh tham gia các giải đấu quốc gia trong thời gian tới, em sẽ là một trong những cái tên được lựa chọn.