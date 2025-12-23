Thể thao Gia Lai đặt chỉ tiêu giành 50 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Đề án phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Trong đó, tỉnh đặt chỉ tiêu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 phấn đấu đạt 50 huy chương, xếp hạng 18/36 tỉnh, thành, ngành.

Theo đề án, thể thao thành tích cao của tỉnh hiện có 492 vận động viên (VĐV) thuộc 15 đội tuyển, tập trung tại 3 đơn vị gồm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai tham gia 70 giải thể thao trong nước và 15 giải quốc tế; phấn đấu đạt 350-420 huy chương quốc gia và 25-35 huy chương quốc tế.

Riêng tại Đại hội Thể thao toàn quốc, chỉ tiêu đặt ra là đạt 50 huy chương. Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đăng cai từ 3-5 giải quốc tế, 10-15 giải quốc gia và 16-20 giải cấp tỉnh.

Đại diện Gia Lai thi đấu tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34. Ảnh: H.V

Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai tập trung phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng; đồng thời xây dựng kế hoạch mỗi năm đăng cai tổ chức 3-5 giải thể thao quốc tế, 10-15 giải thể thao quốc gia (trong đó tổ chức sự kiện bóng đá trẻ quốc tế và giao lưu bóng đá quốc tế hằng năm; tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền định kỳ 3 năm/lần), 16-20 giải thể thao cấp tỉnh và 2-3 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

Số VĐV tập trung tập luyện thường xuyên đạt từ 565-614 người trong giai đoạn 2026-2030; chú trọng tăng số lượng VĐV năng khiếu, VĐV tuyến trẻ nhằm tạo nguồn kế thừa cho các đội tuyển tỉnh ở các môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn.

Tỉnh tổ chức các lớp năng khiếu cơ sở tại các xã, phường với 28-32 huấn luyện viên, 140-160 VĐV; số VĐV kiện tướng hằng năm đạt từ 91 người, VĐV cấp 1 đạt từ 117 người; số vệ tinh thể thao tại các xã, phường đạt từ 115-135 vệ tinh.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương, xếp hạng 16/36 tỉnh, thành, ngành. Môn võ cổ truyền phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu toàn quốc; các môn điền kinh, kickboxing, taekwondo, karate phấn đấu đạt huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Giải vô địch châu Á và Giải vô địch trẻ thế giới.

Gia Lai khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo vận động viên, trong đó có bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: H.V

Đối với bóng đá, mùa giải 2025-2026, Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai phấn đấu nằm trong nhóm các đội dẫn đầu Giải vô địch chuyên nghiệp quốc gia; Câu lạc bộ Quy Nhơn United phấn đấu đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu Giải hạng Nhất quốc gia. Đến năm 2028, tỉnh Gia Lai có 2 đội bóng tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trên cơ sở đánh giá thành tích và khả năng phát triển của từng môn thể thao, tỉnh tiến hành phân nhóm các môn để ưu tiên đầu tư; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa thể thao thành tích cao đối với các môn có điều kiện phát triển như: quần vợt, bóng đá, cầu lông, khiêu vũ thể thao, golf.

Bên cạnh đó, khuyến khích, kêu gọi các liên đoàn thể thao, câu lạc bộ, phòng tập và doanh nghiệp hỗ trợ, tài trợ kinh phí để thành lập các đội thể thao đại diện tỉnh tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc, từng bước giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Về tầm nhìn đến năm 2045, thể thao thành tích cao Gia Lai phát triển đồng đều, đa dạng và theo chiều sâu, có chất lượng cao; ưu tiên đầu tư trọng điểm đối với các môn thể thao mũi nhọn, chủ lực, có truyền thống của tỉnh nhằm tạo đột phá, nhất là các môn thuộc chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ làm nền tảng phát triển bền vững sự nghiệp thể thao; xây dựng mạng lưới thiết chế thể thao hiện đại, đủ điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của khu vực và toàn quốc.

Phấn đấu 100% xã, phường có đủ 3 công trình thể thao cơ bản theo tiêu chí, tiêu chuẩn quy định; 100% thôn, khu phố có công trình thể thao; thị trường thể thao, kinh tế thể thao phát triển với tốc độ tăng trưởng cao hằng năm, từng bước đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.