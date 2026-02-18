Đầu xuân hứng khởi với thể thao

(GLO)- Nhiều người dân Gia Lai đã chọn cách bắt đầu năm mới Bính Ngọ bằng các hoạt động thể thao với mong ước có sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng.

Sáng sớm mùng 1 Tết, anh Phạm Nam - chủ sân pickleball Winner (đường Lý Nam Đế, phường Pleiku) cùng nhóm bạn chọn cách bắt đầu năm mới bằng những trận pickleball. Sau một đêm đón giao thừa bên những chén rượu, đánh pickleball khiến các thành viên tại câu lạc bộ pickleball Winner cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhõm hơn.

Các thành viên của câu lạc bộ pickleball Winner (phường Pleiku) "xông đất" từ mùng 1 Tết. Ảnh: Thế Quang

Anh Nam chia sẻ: “Tết nhất ai cũng bận rộn công việc như sửa soạn mâm cỗ cúng, đi chúc Tết họ hàng, ra thăm mộ người thân… Song chúng tôi vẫn cố gắng sắp xếp khoảng 1 tiếng để chơi pickleball. Sau khi vận động toát mồ hôi với những tiếng cười, ai nấy đều cảm thấy tràn đầy năng lượng để sẵn sàng cho các hoạt động ngày Tết”.

Theo anh Nam, anh luôn chọn chơi thể thao từ mùng 1 Tết vì tâm niệm điều này sẽ mang lại may mắn về sức khỏe và mọi việc luôn suôn sẻ, trôi chảy.

Đông đảo "pick thủ" đến chơi tại sân pickleball N-Joy. Ảnh: Thương Ngọc

Cũng mở cửa sân từ mùng 1 Tết, sân pickleball N-Joy (đường Nguyễn Thiếp, phường Diên Hồng) đã đón hàng chục người chơi “xông đất” từ khá sớm.

Anh Nguyễn Duy Mạnh - chủ sân pickleball N-Joy hồ hởi: “Tôi chỉ tính mở cửa mùng 1 lấy may nhưng không ngờ cũng rất nhiều người đến chơi. Hầu hết gọi điện đặt sân từ khá sớm. Có những người đi làm ăn xa về thăm bạn bè, gia đình cũng xem sân pickleball như cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chuyện trò cùng nhau”.

Anh Mạnh cho hay: Khung giờ các “pick thủ” đặt sân ngày Tết thường dao động trong khoảng 8-17 giờ. Hiện sân pickleball N-Joy có 4 mặt sân có thể phục vụ cho hàng chục người chơi mỗi ngày. Đặc biệt, dù mở cửa trong những ngày Tết song nơi đây vẫn giữ giá cả dịch vụ như những ngày thường để tạo cảm giác thoải mái cho người chơi.

Anh Lê Bá Phước chạy 11,11 km trong ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Văn Ngọc

Với những runner, chạy bộ gần như là hoạt động không thể thiếu mỗi ngày. Bởi vậy, dù nghỉ Tết, nhiều chân chạy vẫn chọn xỏ giày ra những cung đường. Không chỉ vận động cơ thể, mang lại sức khỏe và năng lượng cho năm mới, chạy bộ còn là một cơ hội để… du xuân.

Anh Lê Bá Phước (phường Thống Nhất) chọn chạy cự ly 11,11 km trong ngày mùng 1 Tết. Đây là con số đặc biệt ngay trong ngày đầu tiên của năm mới hứa hẹn sẽ mang lại những điều may mắn.

“Chạy bộ ngày Tết không khí khác hẳn với những ngày thường. Khi tôi chạy trên đường, qua những ngôi nhà có thể chậm rãi ngắm nhìn nhà nhà trang trí Tết rực rỡ, hay có thể gặp những người quen, trao nhau những lời chúc đầu xuân. Đó là những trải nghiệm mà nếu không du xuân bằng chạy bộ thì sẽ không có được” - anh Phước chia sẻ.

Các thành viên câu lạc bộ cầu lông HLC (phường Ayun Pa) khai xuân từ mùng 2 Tết. Ảnh: Văn Huy

Đã trở thành truyền thống, từ 4 giờ 30 phút sáng mùng 2 Tết hằng năm, các thành viên của câu lạc bộ cầu lông HLC (phường Ayun Pa) sẽ tụ họp cùng nhau với những trận cầu đầu năm mới. Được thành lập từ năm 2019, câu lạc bộ vẫn duy trì đều đặn trong bối cảnh nhiều người bị cuốn hút bởi môn thể thao mới pickleball.

Nhiều người chọn cách khởi đầu năm mới hứng khởi với thể thao. Ảnh: Văn Huy

Anh Trần Văn Tiến - thành viên của câu lạc bộ, bày tỏ: “Trong khi nhiều người chuyển sang chơi pickleball thì chúng tôi vẫn lựa chọn cầu lông bởi nó có nét hấp dẫn riêng. Năm nào anh em cũng chọn khai xuân từ mùng 2 Tết. Vừa chơi cầu lấy sức khỏe, vừa gặp gỡ đầu xuân, lì xì chúc Tết. Tất cả đều cảm thấy hứng khởi hơn sau những ngày nghỉ bên chén rượu, ly bia”.

Năm mới, lời chúc sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu trong những cuộc gặp gỡ. Và thể thao luôn là một “liều thuốc” quý để mỗi người trau dồi sức khỏe về thể chất và cả tinh thần để sẵn sàng cho một năm mới với nhiều kỳ vọng.