Chạy đồng hành khám phá làng Kép – Ia Ly

 (GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, UBND xã Ia Ly phối hợp với CLB Gia Lai Marathon và Công ty Tâm Nguyễn tổ chức chương trình chạy đồng hành khám phá Làng Kép – Ia Ly năm 2026.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào sáng 22-3 tại Nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang đến hoạt động thể thao – du lịch trải nghiệm độc đáo giữa không gian văn hóa Jrai.

Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi cho cộng đồng yêu thích chạy bộ, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Ia Ly.

img-7599.jpg
Thác Công Chúa là một điểm thú vị trên cung đường chạy 21km. Ảnh: Bily

Theo ban tổ chức, chương trình có 2 cự ly 8 km và 21 km. Cung đường chạy đi qua các thắng cảnh như: hồ Ia Mmông, thác Công Chúa, nhà mồ làng Kép 2 gắn với Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông; công trình nhà rông, nhà trưng bày văn hóa Jrai…

Vận động viên khi tham gia chạy sẽ được tặng áo thể thao và nhận huy chương khi hoàn thành cự ly.

img-7602.jpg
Cung đường chạy qua nhà mồ làng Kép 2, xã Ia Ly. Ảnh: Bily

Sự kiện còn là dịp để quảng bá du lịch cộng đồng tại Ia Ly, góp phần giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa của làng Kép đến đông đảo du khách. Đồng thời, đồng thời chào mừng Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngoài ra, giải chạy sẽ vận động ủng hộ để gây Quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

