Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026

(GLO)- Tối 10-3, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ bế mạc Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026.

Giải năm nay quy tụ gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ 41 câu lạc bộ thuộc 24 tỉnh, thành có phong trào Muay phát triển mạnh trong cả nước.

vu-dao-hoai-anh-gianh-huy-chuong-vang-duy-nhat-cho-doan-gia-lai-anh-ro-hok.jpg
VĐV Vũ Đào Hoài Anh giành huy chương vàng duy nhất cho đoàn Gia Lai. Ảnh: R'ô Hok

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền có quyền Wai Kru và Mai Muay nam-nữ. Ở nội dung đối kháng, các VĐV thi đấu theo 2 nhóm tuổi gồm 15-16 tuổi và 17-40 tuổi ở các hạng cân nam - nữ.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 43 bộ huy chương ở cả 2 nội dung cho các võ sĩ xuất sắc. Trong đó, đoàn chủ nhà Gia Lai với 23 VĐV tham gia ở nội dung đối kháng đã giành được 9 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Cụ thể, huy chương vàng thuộc về VĐV Vũ Đào Hoài Anh ở hạng cân 67 kg nữ lứa tuổi 15-16. 3 tấm huy chương bạc thuộc về VĐV Lê Thị Xuân Trúc ở hạng cân 51 kg nữ, Nguyễn Lê Gia Minh ở hạng cân 71 kg nam cùng lứa tuổi 15-16 và Võ Huy Hoàng hạng cân 48 kg nam lứa tuổi 17-40.

vo-huy-hoang-trai-gianh-huy-chuong-bac-hang-can-48-kg-nam-lua-tuoi-17-40-anh-van-ngoc.jpg
VĐV Võ Huy Hoàng (trái) giành huy chương bạc hạng cân 48 kg nam lứa tuổi 17-40. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV đạt huy chương đồng gồm: Nguyễn Bạch Phương Nhi hạng cân 48 kg nữ, Hồ Mai Duy Anh hạng cân 71 kg nam, Võ Cao Thành Nhân hạng cân 75 kg nam ở lứa tuổi 15-16; Hồ Diên Mạnh hạng cân 63,5 kg nam, Nguyễn Văn Phúc hạng cân 86 kg nam lứa tuổi 17-40.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao giải toàn đoàn ở nội dung đối kháng theo từng lứa tuổi. Theo đó, ở lứa tuổi 15-16, đoàn Thanh Hóa 1 giành giải nhất, Hà Nội 1 giành giải nhì và TP. Hồ Chí Minh 1 giành giải ba.

ban-to-chuc-trao-giai-toan-doan-o-lua-tuoi-15-16-anh-van-ngoc.jpg
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn ở lứa tuổi 15-16. Ảnh: Văn Ngọc

Ở lứa tuổi 17-40, đoàn Hà Nội 1 giành giải nhất, TP. Hồ Chí Minh 1 giành giải nhì và Thanh Hóa 1 giành giải ba.

