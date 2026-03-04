Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

2 nữ võ sĩ Gia Lai tham gia Giải Taekwondo Mỹ mở rộng

(GLO)- Hai vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (Gia Lai) là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan đã cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam vừa lên đường tham dự Giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026.

Giải đấu năm nay diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) từ ngày 7 đến 8-3. Đây là giải đấu chính thức thuộc hệ thống của Liên đoàn Taekwondo thế giới.

mai-va-loan-bia-trai-se-cung-doi-tuyen-viet-nam-tham-gia-giai-taekwondo-my-mo-rong-2026-anh-duc-nhat.jpg
Mai và Loan (bìa trái) cùng đội tuyển Việt Nam tham gia Giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2026. Ảnh: Đức Nhật

Kết quả tại giải đấu sẽ giúp các VĐV tích điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028. Do đó, giải đấu dự kiến quy tụ nhiều võ sĩ Taekwondo hàng đầu thế giới.

Tại giải lần này, đoàn Việt Nam có 4 VĐV gồm: Nguyễn Hồng Trọng, Trần Hồ Nhân Văn và 2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan. Trong số này, Trọng, Mai và Loan đều vừa thi đấu ở SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan năm 2025.

Tại kỳ đại hội đó, Trọng giành huy chương vàng, Mai giành huy chương đồng và Loan giành huy chương bạc. Đây đều là những VĐV trẻ được đội tuyển Taekwondo Việt Nam tuyển chọn cho các mục tiêu quốc tế trong thời gian tới.

