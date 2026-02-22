Hoài Nhơn Bắc 6 vô địch giải bóng đá nam phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 21-2, Giải bóng đá nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Hoài Nhơn Bắc lần thứ I - 2026 đã chính thức khép lại sau gần một tháng tranh tài sôi nổi.

Ở trận chung kết, hai đội bóng Hoài Nhơn Bắc 6 và Hoài Nhơn Bắc 9 đã cống hiến cho khán giả màn so tài kịch tính. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, đội bóng Hoài Nhơn Bắc 6 xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2 để giành ngôi vô địch; đội bóng Hoài Nhơn Bắc 9 giành hạng nhì; Hoài Nhơn Bắc 8 xếp hạng ba.

Đội Hoài Nhơn Bắc 6 vô địch Giải bóng đá nam Đại hội TDTT phường Hoài Nhơn Bắc lần thứ I - 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải bóng đá nam Đại hội TDTT phường Hoài Nhơn Bắc lần thứ I - 2026 diễn ra từ ngày 30-1 đến 21-2, với sự tham gia của 9 đội bóng, được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng bán kết.

Giải đấu nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, sôi nổi, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đồng thời là dịp phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.