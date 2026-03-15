Sức hút của bóng bàn nơi cao nguyên

(GLO)- Ở các địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, dù có nhiều môn thể thao để lựa chọn, nhất là phong trào tập luyện pickleball đang lên thời gian qua, nhưng bóng bàn vẫn giữ được sự phát triển ổn định.

Nhiều câu lạc bộ (CLB) bóng bàn duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông thành viên các lứa tuổi tham gia tập luyện.

Sự phát triển bền vững của phong trào bóng bàn nơi cao nguyên thể hiện ở việc có nhiều CLB hoạt động đã lâu hoặc mới thành lập năm 2025. Hiện nay, tại khu vực phía Tây tỉnh có 24 CLB bóng bàn đang hoạt động, tập trung phần lớn ở phố núi Pleiku.

Tiêu biểu như CLB Bóng bàn Tín Phát (01 Lê Lai, phường Diên Hồng) được thành lập năm 2018, với 22 thành viên ban đầu. Qua thời gian, số lượng người tham gia tăng lên 76 người (ở nhiều lứa tuổi, gồm học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và người hưu trí) sinh hoạt, tập luyện thường xuyên.

CLB hiện có 6 bàn bóng và tổ chức tập luyện vào tất cả các buổi chiều, tối trong tuần. Những người mới tham gia được hướng dẫn theo hình thức kèm 1:1 từ kỹ thuật cơ bản đến nâng cao, giúp nhanh chóng cải thiện kỹ năng.

Ông Đỗ Hồng Phương (70 tuổi, phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi tham gia tập luyện tại CLB Bóng bàn Tín Phát hơn 5 năm. Mỗi ngày, tôi thường đến CLB vào buổi chiều và chơi khoảng 2 giờ cùng nhóm người cao tuổi.

Nhờ tập luyện thường xuyên, tôi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có dịp gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Tôi cũng từng tham gia một số giải bóng bàn phong trào”.

CLB Bóng bàn Tín Phát thu hút nhiều thành viên cao tuổi gắn bó tập luyện lâu dài. Ảnh: R.H

CLB Bóng bàn Tín Phát thường xuyên tổ chức các giải đấu mở rộng giữa các CLB trong và ngoài tỉnh, trung bình mỗi năm khoảng 3 giải. Gần đây nhất, tháng 1-2026, CLB tổ chức giải bóng bàn mừng Xuân 2026 với sự tham gia của 68 vận động viên. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Nhờ tập luyện bài bản, trình độ các tay vợt ngày càng được nâng cao. Tại các Giải vô địch bóng bàn tỉnh Gia Lai (cũ), từ năm 2019 đến nay, CLB Bóng bàn Tín Phát luôn có vận động viên đạt thành tích cao và nhiều năm giành vị trí nhất toàn đoàn.

CLB Bóng bàn Plei Gia (112/2 Trường Chinh, phường Pleiku) thành lập tháng 8-2025, với 11 thành viên ban đầu đều là những người đã biết chơi bóng bàn.

Đến nay, CLB đã thu hút thêm một số thành viên là những người mới bắt đầu làm quen với môn thể thao này. Các thành viên có kinh nghiệm của CLB tận tình hướng dẫn người mới chơi.

Các thành viên Câu lạc bộ Bóng bàn Plei Gia tích cực tập luyện. Ảnh: R.H

Anh Nguyễn Quốc Bảo Dương - Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Plei Gia - cho biết, CLB mong muốn lan tỏa phong trào bóng bàn đến nhiều người hơn, đặc biệt là những người chưa từng tiếp cận môn thể thao này.

Theo anh Dương, so với nhiều môn thể thao khác, bóng bàn có nguy cơ chấn thương thấp, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia, kể cả những người có thể trạng không quá tốt.

“Bóng bàn đòi hỏi sự phối hợp cao giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng phản xạ. Qua đó, giúp người chơi rèn luyện sự tập trung, nâng cao khả năng quan sát và tư duy chiến thuật trong từng pha xử lý bóng” - anh Dương nói.

Chị Nguyễn Thị Hương Giang (phường Pleiku) chia sẻ: “Trước đây, tôi tập yoga để rèn luyện sức khỏe. Khoảng 5 tháng nay, tôi chuyển sang tập bóng bàn tại CLB Bóng bàn Plei Gia.

Hiện cả 4 thành viên trong gia đình tôi đều tham gia tập luyện tại đây, nên có thêm thời gian gắn kết và mở rộng giao lưu với các thành viên CLB. Tôi thấy bóng bàn rất tốt cho sức khỏe và tinh thần”.

Theo ông Phạm Quốc Toàn - Chủ nhiệm CLB Bóng bàn Tín Phát, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn tỉnh, ở khu vực phía Tây tỉnh, bóng bàn vẫn giữ được sức hút bởi đây là môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi. Cùng với đó, người chơi bỏ ra chi phí thấp hơn so với môn khác nhưng mang lại hiệu quả rèn luyện sức khỏe cao, nên gắn bó lâu dài với bóng bàn.

Dù có sự “cạnh tranh” từ các môn thể thao khác, phong trào bóng bàn trên địa bàn phía Tây tỉnh vẫn đang duy trì khá tốt thông qua hoạt động ổn định của nhiều CLB và các giải đấu được tổ chức thường xuyên.

Nhằm thúc đẩy phong trào, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai (cũ) cũng thường xuyên tổ chức Giải bóng bàn trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh và thu hút đông đảo người tham gia.

“Thời gian tới, CLB Bóng bàn Tín Phát sẽ tiếp tục tập huấn cho các VĐV tham gia Đại hội TDTT cấp xã, phường. Đồng thời, tạo điều kiện cho địa phương sử dụng sân tập của CLB để tổ chức môn bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Diên Hồng” - ông Toàn cho hay.