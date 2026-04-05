450 VĐV tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Tul lần thứ I

(GLO)- Ngày 5-4, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I - 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Tul lần thứ I - 2026. Ảnh: Vũ Chi

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của xã thực hiện. Ngọn lửa thiêng được Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thùy Trang tiếp nhận và thắp sáng đài lửa đại hội, tượng trưng cho tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Thay mặt Ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thùy Trang đã tặng hoa, chúc mừng các đoàn vận động viên; đồng thời chúc các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao, chúc các trọng tài làm việc công tâm, khách quan góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Thùy Trang tặng hoa chúc mừng các đoàn vận động viên. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội quy tụ 450 vận động viên đến từ 10 đoàn thể thao của các thôn, làng, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, chạy cà kheo và nhảy bao bố. Các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 25-3 đến 7-4.

Nội dung kéo co bước vào tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn và tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.