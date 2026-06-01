Vượt qua hàng loạt cao thủ, Lê Bá Hiếu vô địch Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về cơ thủ Lê Bá Hiếu (Khánh Hòa) sau hành trình ấn tượng trước hàng loạt đối thủ mạnh.

Tại giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026, cơ thủ Lê Bá Hiếu liên tiếp vượt qua những tên tuổi lớn của làng billiards carom 3 băng Việt Nam.

Đặc biệt, anh đánh bại Trần Quyết Chiến (TP. Hồ Chí Minh) - người đang giữ vị trí số 1 Việt Nam và vô địch World Cup Carom 3 băng các năm 2018, 2023 và 2024. Tiếp đà hưng phấn, anh vượt qua nhà vô địch quốc gia Duy Trung (Đà Nẵng) ở vòng bán kết để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng.

Cơ thủ Hiếu Lê (tỉnh Khánh Hòa) vô địch Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong trận chung kết, Hiếu tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi gặp Mạnh Hùng (CLB Queen) và giành chiến thắng với điểm số 40-32.

Kết thúc giải, Lê Bá Hiếu đoạt chức vô địch; Mạnh Hùng giành vị trí á quân, hai cơ thủ Duy Trung và Minh Duy (CLB NZ) đồng hạng ba.

Ngoài ra, cơ thủ Duy Trung còn đoạt giải series xuất sắc nhất với 12 điểm và giải best game khi hoàn thành 30 điểm chỉ sau 8 lượt cơ.

Giải billiards carom 3 băng mở rộng tranh cúp CLB NZ năm 2026 tổ chức trong hai ngày 30 và 31-5 tại phường Quy Nhơn, thu hút hơn 120 cơ thủ đến từ các CLB trong tỉnh cùng một số CLB khách mời đến từ các tỉnh, thành: Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh tham gia tranh tài.