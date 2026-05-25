Liên quân khu phố 11 và 12 giành giải nhất toàn đoàn Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026

Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đội bóng liên quân của 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài.
Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết.
Kết quả, liên quân khu phố 15 và 16 đoạt giải nhất; liên quân khu phố 13 và 14 giành giải nhì; giải ba thuộc về liên quân khu phố 9 và 10.
Môn bóng đá cũng là nội dung thi đấu cuối cùng, khép lại toàn bộ chương trình Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Trước đó, Đại hội đã tổ chức các môn thi đấu gồm: đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền nam.
Kết thúc đại hội, Ban tổ chức công bố kết quả toàn đoàn: liên quân khu phố 11 và 12 đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về liên quân khu phố 7 và 8; liên quân khu phố 15 và 16 giành giải ba.