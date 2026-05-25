Liên quân khu phố 11 và 12 giành giải nhất toàn đoàn Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 24-5, tại sân bóng đá 07 Đồi Mười, Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I - năm 2026 đã khép lại với các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đội bóng liên quân của 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

Môn bóng đá diễn ra sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt và những màn tranh tài kịch tính. Ảnh: H.V

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết.

Kết quả, liên quân khu phố 15 và 16 đoạt giải nhất; liên quân khu phố 13 và 14 giành giải nhì; giải ba thuộc về liên quân khu phố 9 và 10.

Trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao nội dung toàn đoàn tại Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Ảnh: H.V

Môn bóng đá cũng là nội dung thi đấu cuối cùng, khép lại toàn bộ chương trình Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Trước đó, Đại hội đã tổ chức các môn thi đấu gồm: đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền nam.

Kết thúc đại hội, Ban tổ chức công bố kết quả toàn đoàn: liên quân khu phố 11 và 12 đoạt giải nhất; giải nhì thuộc về liên quân khu phố 7 và 8; liên quân khu phố 15 và 16 giành giải ba.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

