Liên quân khu phố 11 và 12 giành giải nhất toàn đoàn Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026

(GLO)- Chiều 24-5, tại sân bóng đá 07 Đồi Mười, Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Bắc lần thứ I - năm 2026 đã khép lại với các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Giải bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026 thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) đến từ 7 đội bóng liên quân của 14 khu phố trên địa bàn phường tham gia tranh tài.

Môn bóng đá diễn ra sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt và những màn tranh tài kịch tính. Ảnh: H.V

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng bán kết.

Kết quả, liên quân khu phố 15 và 16 đoạt giải nhất; liên quân khu phố 13 và 14 giành giải nhì; giải ba thuộc về liên quân khu phố 9 và 10.

Trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao nội dung toàn đoàn tại Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Ảnh: H.V

Môn bóng đá cũng là nội dung thi đấu cuối cùng, khép lại toàn bộ chương trình Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Bắc năm 2026. Trước đó, Đại hội đã tổ chức các môn thi đấu gồm: đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền nam.

