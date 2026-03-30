Đặc sắc "Đêm võ đài Bình Định" ở phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Trong 2 đêm 29 và 30-3, tại Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Đêm võ đài Bình Định”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ, tạo không khí sôi động.

Đây là hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Quy Nhơn (31/3/1975 - 31/3/2026), đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Điểm nhấn trong đêm 29-3 là sự góp mặt của nhiều võ sĩ được đào tạo bởi các cựu vận động viên (VĐV) nổi tiếng của đội tuyển võ cổ truyền Bình Định như: Nguyễn Quốc Tiển (CLB Quy Nhơn Kickfit), Nguyễn Thế Quyền (CLB Gym&Fitness Thế Quyền), Mai Trọng Phú (CLB Quy Nhơn Kickboxing), La Thị Trụ (CLB Trung Trụ).

Võ sĩ Nguyễn Hoàng Luận (giáp đỏ) kịp thời cản phá đòn tấn công của Nguyễn Minh Ngọc (giáp xanh). Ảnh: H.V

Huấn luyện viên Đỗ Thanh Tấn (võ đường Đỗ Thanh Tấn) vẫn giữ được truyền thống đào tạo VĐV đối kháng ở vùng đất An Nhơn, khi giới thiệu thêm các võ sĩ trẻ xuất sắc, giàu tiềm năng.

Ở đêm thi đấu đầu tiên, ngay trận mở màn hạng cân 48 kg nam, 2 võ sĩ Nguyễn Quang Khải (CLB Gym&Fitness Thế Quyền, phường Quy Nhơn) và Dương Quốc Trung (CLB Quy Nhơn Kickboxing, phường Quy Nhơn) tỏ ra cân sức cân tài, liên tục tung ra những đòn đánh uy lực, khiến khán giả không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng.

Võ sĩ bị trúng đòn nặng, buộc trọng tài phải đếm số. Ảnh: H.V

Cùng với đó, nhiều người hâm mộ còn trực tiếp thưởng nóng bằng tiền mặt cho các võ sĩ ngay khi trận đấu đang diễn ra, cho thấy sức hấp dẫn và kịch tính của những màn so găng được đông đảo người yêu võ hài lòng.

Ở trận đấu thứ hai, võ sĩ Trần Duy Anh (võ đường Đỗ Thanh Tấn, phường Bình Định) với ưu thế về chiều cao đã liên tục tung ra những đòn chân uy lực. Trong phần lớn thời gian thi đấu, anh chiếm thế chủ động bằng những pha ra đòn chính xác, 2 lần đánh ngã đối phương, khiến không ít khán giả lo lắng cho võ sĩ Đào Đại Dũ (võ đường Lê Minh Kha, Đắk Lắk).

Tuy nhiên, bằng sự lì lợm và khả năng chịu đòn tốt, Đào Đại Dũ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội phản công, trụ vững qua 3 hiệp đấu và chỉ chịu thua bằng điểm số từ các giám định.

Pha “ăn miếng trả miếng” giữa võ sĩ Trần Duy Anh (giáp xanh) và Đào Đại Dũ (giáp đỏ) tạo nên màn so găng đầy kịch tính. Ảnh: H.V

3 trận đấu còn lại trong đêm đầu tiên là màn thượng đài của các cặp võ sĩ: Đoàn Nhật Huy (võ đường Phan Thọ, xã Tây Sơn) gặp Nguyễn Tấn Đại (CLB Quy Nhơn Kickfit, phường Quy Nhơn Nam) ở hạng cân 54 kg nam; Nguyễn Hoàng Luận (võ đường Trung Trụ, phường Hoài Nhơn Bắc) gặp Nguyễn Minh Ngọc (CLB Mười Mỹ, xã Tuy Phước) ở hạng cân 57 kg nam.

Võ sĩ Nguyễn Anh Tuấn (võ đường Phi Trung Quyền, xã Tuy Phước) gặp Tạ Nhật Tuân (võ đường Huỳnh Kim Hồng, Đắk Lắk) cũng cống hiến cho khán giả nhiều pha ra đòn đẹp mắt, với các kết quả thắng - thua khá sít sao.

Tại chương trình “Đêm võ đài Bình Định” lần này, bên cạnh các trận đấu đối kháng nảy lửa, khán giả còn được thưởng thức nhiều màn biểu diễn quyền thuật hấp dẫn.

Đặc biệt, cùng với các võ sinh trẻ đến từ các võ đường, CLB, sự góp mặt của một số võ sư như Phan Thanh Hòa (võ đường Phan Hòa), Nguyễn Thanh Viện (CLB võ thuật Chùa Long Phước) đã mang đến những điểm nhấn mới cho "Đêm võ đài Bình Định" với các bài binh khí độc đáo.



Tiết mục biểu diễn quyền thuật “Chiếc khăn piêu” do các VĐV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thể hiện, góp phần tạo nên nét đặc sắc cho chương trình. Ảnh: H.V

Đến Gia Lai du lịch cùng gia đình và tình cờ biết đến chương trình, ông Kees Kruit (quốc tịch Hà Lan, hiện là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã đến xem “Đêm võ đài Bình Định”. Ông cho biết bản thân từng tập muay và boxing, nhưng khi theo dõi chương trình, ông vẫn cảm nhận được những nét hấp dẫn riêng của võ cổ truyền Bình Định.

“Rất tiếc ngày 30-3 tôi và gia đình phải trở về Hà Nội. Nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại để tiếp tục thưởng thức không khí tuyệt vời của những màn tranh tài nảy lửa cùng các tiết mục biểu diễn độc đáo nơi đây” - ông Kees Kruit chia sẻ.

Theo ông Lê Công Bút - Phó Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định kiêm HLV nội dung đối kháng đội tuyển võ cổ truyền Gia Lai, các trận đấu được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để các hạng cân diễn ra cân sức, tạo nên những màn so găng hấp dẫn.

“Chất lượng chuyên môn của "Đêm võ đài Bình Định" lần này được nâng lên rõ rệt khi các võ sĩ thể hiện tốt nền tảng thể lực, kỹ thuật và chiến thuật thi đấu hợp lý. Vì vậy, nhiều trận đấu diễn ra cân sức, với kết quả sít sao 2-1. Điều này cho thấy phong trào võ thuật ở cơ sở có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn chung” - ông Lê Công Bút nhận định.