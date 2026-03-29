Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Kết tinh bản sắc và công nghệ sân khấu

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc được dệt nên như một bản giao hưởng đa sắc. Mỗi chương là một lớp trầm tích cảm xúc, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình của thiên nhiên, lịch sử và con người trong một không gian sân khấu vừa choáng ngợp, vừa giàu chất thơ.

Toàn cảnh sân khấu thực cảnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Mở đầu với “Khởi nguyên”, sân khấu như bừng tỉnh từ cõi huyền ảo khi Nữ thần Mặt Trời xuất hiện giữa quầng sáng lấp lánh, bay lên từ lòng sân khấu như chính sự sống đang được khai sinh. Ánh sáng, âm nhạc và chuyển động quyện hòa, đánh thức rừng sâu, gọi dòng nước cất lời; để rồi đất và nước hiện hình qua những vũ điệu đối lập mà hòa hợp - một bên vững chãi, trầm hùng, một bên mềm mại, uyển chuyển. Khi ánh sáng hội tụ, sự sống như vỡ òa trên màn hình, và sắc đỏ rực rỡ của hoa Pơ Lang bừng nở, khép lại chương đầu bằng một dấu ấn đầy sức sống.

Phần "Linh khí đại ngàn" với phần sân khấu được thiết kế đầy ấn tượng. Ảnh: Quang Tấn

Sang “Linh khí đại ngàn”, không gian trở nên sâu lắng mà hùng tráng với tiếng cồng chiêng ngân vang như nhịp tim của núi rừng. Từ đó, nguồn năng lượng thiêng liêng được đánh thức, lan tỏa sức mạnh bền bỉ, gợi mở chiều sâu văn hóa và tâm linh của vùng đất.

Dòng chảy cảm xúc tiếp tục dâng cao ở “Hào khí Tây Sơn”, khi sân khấu bùng lên với nhịp trống dồn dập, ánh lửa rực sáng và những bước chân mạnh mẽ tái hiện khí thế luyện binh, ra trận. Những màn vũ đạo dứt khoát, đội hình chuyển biến liên tục đã khắc họa rõ nét tinh thần chiến đấu quật cường, để rồi lắng đọng trong khoảnh khắc chiến thắng và cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa giữa Hoàng đế Quang Trung và Công chúa Ngọc Hân - một cái kết vừa hào sảng, vừa đậm chất nhân văn.

Sự kết hợp giữa bối cảnh không gian thực cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng đã khiến cho chương trình nghệ thuật trở nên đặc biệt ấn tượng. Ảnh: Phương Vi

Khép lại là “Đại ngàn chạm biển xanh” - một chương diễn giàu chất thơ, nơi ánh trăng, thi sĩ và những làn điệu dân gian hòa quyện. Không gian văn hóa biển hiện lên sống động qua lễ hội cầu ngư, câu hò bá trạo, kết nối nhịp nhàng với sắc màu của rừng. Đây cũng là điểm đặc biệt của chương trình khi trực tiếp tái hiện lễ hội cầu ngư ngay tại bờ biển Quy Nhơn, truyền hình trực tiếp lên màn hình tại sân khấu chính.

Là nghệ nhân đảm nhận vai trò chính trong phần tái hiện đặc biệt này, ông Nguyễn Kim Hương - thành viên Đoàn chèo Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: “Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa thấy ngày hội nào lớn như hôm nay. Hằng năm, địa phương vẫn tổ chức lễ hội, nhưng lâu lắm mới có dịp được đưa vào chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia. Tôi và anh em trong đoàn rất tự hào khi lễ hội truyền thống của địa phương được nhiều người trong nước và quốc tế biết đến”.

Các diễn viên tham gia tiết mục tái hiện Lễ hội cầu ngư - thực cảnh khu vực trên biển kết nối với sân khấu chính. Ảnh: Bảo Ngọc

Bạn Bùi Việt Quang - sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), một trong những diễn viên tham gia phần tái hiện lễ hội cầu ngư, cho biết: “Em rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện đặc biệt này. Qua đó, em hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân miền biển và cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ vào thành công của chương trình”.

Sân khấu thực cảnh không chỉ mang đến “bữa tiệc” âm thanh hoành tráng mà còn thỏa mãn cả thị giác lẫn cảm xúc. Từ muông thú đại ngàn đến làn sóng đại dương, tất cả hòa quyện, vẽ nên một bức tranh rộng mở, trọn vẹn và đầy mê hoặc, để lại dư âm đẹp đẽ, khó quên trong lòng khán giả.

Mãn nhãn, khó quên

Hàng chục ngàn người tụ hội tại phố biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng



Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đã thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách trong nước, quốc tế đến thưởng thức, theo dõi. Không khí tại khu vực sân khấu và các tuyến đường lân cận luôn sôi động, rộn ràng.

Nhiều người không khỏi choáng ngợp trước quy mô hoành tráng, sự đầu tư công phu cùng nội dung đặc sắc, hấp dẫn của chương trình. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là lời giới thiệu ấn tượng về một điểm đến năng động, giàu bản sắc, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia.

Đông đảo giới trẻ mong chờ và đến từ rất sớm để chọn cho mình chỗ đứng tốt nhất. Ảnh: Quang Tấn

Chăm chú theo dõi chương trình từ đầu đến cuối, chị Nguyễn Thị Tuyết Loan (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một sự kiện lớn như vậy diễn ra tại quê hương mình nên rất tự hào. Tôi mong bạn bè trong và ngoài nước sẽ đến Gia Lai - nơi có những con người nhiệt tình, nồng hậu”.

Anh Nguyễn Minh Phụng (phường Bồng Sơn) cũng đã đưa gia đình vào Quy Nhơn để theo dõi chương trình: “Quả thực không uổng công khi vào đây. Sân khấu hoành tráng, tiết mục tuyệt vời, hình ảnh đẹp và bắt mắt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được xem sân khấu thực cảnh, rất giàu cảm xúc”.

Nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú khi hòa mình vào không khí lễ hội. Ông David Blatt (du khách Tây Ban Nha) chia sẻ: “Chúng tôi không biết tên các ca sĩ nhưng các bài hát rất hay, không khí sôi động, tràn đầy năng lượng. Người dân rất phấn khích với các màn trình diễn, kể cả trẻ nhỏ”. Ông cho biết đang có chuyến du lịch 5 ngày tại Quy Nhơn và đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của Nhơn Lý, Kỳ Co cũng như sự thân thiện của người dân địa phương.

Người dân và du khách hào hứng theo dõi chương trình tại Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Hữu Anh

Với các bạn trẻ, đêm khai mạc thực sự là một ngày hội. Bạn Kiều Thảo Nguyên (sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) hào hứng: “Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến một sân khấu quy mô như vậy. Em đến từ rất sớm để có vị trí tốt. Hy vọng sau sự kiện này, Gia Lai sẽ được nhiều người biết đến hơn”.

Pháo hoa rực rỡ trên nền trời chào đón một Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đầy sắc màu. Ảnh: Nguyễn Dũng

Những thanh âm cuối cùng khép lại, ánh đèn dần tắt, nhưng dư âm của chương trình vẫn còn đọng lại như một bản hòa ca chưa dứt. “Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ là một đêm nghệ thuật mãn nhãn, mà còn là cầu nối lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào và mở ra kỳ vọng mới cho hành trình phát triển du lịch. Đó cũng là lời mời gọi chân thành, đầy sức hút gửi đến bạn bè gần xa - hãy đến, cảm nhận và khám phá một vùng đất giàu bản sắc, thân thiện và luôn rộng mở.