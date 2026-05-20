Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

HOÀNG NGỌC
(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Cấu tạo địa chất đặc biệt hình thành từ hàng triệu năm trước này, được nhiều người ví như một “gành đá đĩa” của cao nguyên.

Kiệt tác của tự nhiên

Vừa qua hết cung đường đèo ngoằn ngoèo, nhìn xuống thung lũng xanh ngắt là thủy điện H’Mun nằm bên dòng Ayun uốn lượn quanh những dãy núi điệp trùng.

Bãi đá cổ triệu năm giữa rừng núi Lơ Pang. Ảnh: Duy Maya

Từ đây ngược lên thủy điện H’Chan, suốt cung đường hơn 4 km, một bên là rừng, một bên là dòng sông Ayun với những khối đá hình trụ nhô lên dưới lòng sông xanh. Nhưng cảm giác choáng ngợp chỉ thực sự bắt đầu khi đặt chân xuống bãi đá cổ rộng lớn ngay dưới chân đập thủy điện H’Chan.

Hàng ngàn trụ đá được thiên nhiên “đẽo gọt” với kích thước tương đồng, xếp chồng lên nhau theo một trật tự riêng. Ngoài những khối đá dựng đứng giữa dòng sông, có những trụ đá liền nhau nằm ngang, nhìn nghiêng như chiếc tổ ong khổng lồ, một phần neo vào rừng núi, phần còn lại vươn ra lòng sông.

Hàng ngàn trụ đá san sát nhau như mặt cắt của chiếc tổ ong lộ ra vào mùa nước cạn. Ảnh: Duy Maya

Những khối bazan tưởng bất động qua triệu năm, bị dòng nước khoét mòn, tạo thành những hốc đá tích nước xanh như ngọc nằm rải rác trên bãi đá cổ. Mùa nước cạn, nhiều hốc đá trở thành những “hồ tắm mini” giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Cách bãi đá không xa là một dòng thác với cấu tạo địa chất tương đồng dù nằm khá tách biệt. Bao quanh chân thác và bên trong vòm hang là hàng trăm cột đá bazan xếp tầng lên nhau. Dòng nước đổ trắng xóa giữa những khối đá đen sẫm khiến khung cảnh càng thêm huyền bí.

Dòng Ayun bắt nguồn từ đỉnh Kon Ka Kinh rồi nhập vào sông Ba ở khu vực Ayun Hạ. Trên dòng sông này hiện có 5 công trình thủy điện Ayun Hạ, Ayun Trung, H’Mun, H’Chan và Plei Keo.

Qua cầu H'Mun bắc ngang dòng Ayun ngược lên 4km sẽ tới bãi đá cổ dưới chân đập thủy điện H'Chan. Ảnh: Duy Maya

Riêng hai công trình H’Mun và H’Chan cách nhau khoảng 4 km, được đặt theo tên hai con thác đổ xuống từ sự phân hóa địa hình của dòng Ayun đoạn qua xã Lơ Pang - nơi quần thể đá cổ phân bố dày đặc nhất.

Ông Nguyễn Duy Hoàn - Trạm trưởng Nhà máy Thủy điện H’Chan - kể: Người địa phương gọi H’Mun là “thác bố”, còn H’Chan là “thác mẹ”. Những dòng thác này đã gắn bó với đời sống cư dân nơi đây từ bao đời nay.

Thắng cảnh chờ đánh thức

Bãi đá cổ H’Chan có quy mô rộng gấp nhiều lần suối đá cổ làng Vân (xã Ia Ly). Đến nay, đây là 2 địa điểm phát hiện đá cổ triệu năm ở phía Tây tỉnh.

Theo chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn (tỉnh Đồng Tháp), hai suối đá cổ, bãi đá cổ này ở Gia Lai và Gành Đá Đĩa (xã Tuy An Đông (địa bàn Phú Yên cũ), tỉnh Đắk Lắk) đều có nhiều điểm tương đồng về cấu tạo địa chất và gần như nằm trên một trục theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Trong đó, bãi đá cổ H’Chan nằm ở khoảng giữa, cách suối đá cổ làng Vân khoảng 60 km về hướng Tây Bắc và cách Gành Đá Đĩa khoảng 130 km theo đường chim bay.

Những khối bazan qua triệu năm bị dòng nước khoét mòn, tạo thành những hốc đá tích nước nằm rải rác trên bãi đá cổ. Ảnh: Duya

Các quần thể đá bazan này đều liên quan đến hoạt động phun trào núi lửa trên diện rộng từ hàng triệu năm trước nên có nhiều đặc điểm địa chất tương đồng. “Đây đều là những di sản thiên nhiên cần được bảo vệ và phát huy giá trị” - chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn nhận định.

Nếu Gành Đá Đĩa trải dài bên bờ biển Tuy An Đông là thắng cảnh nổi tiếng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, thì bãi đá cổ H’Chan giữa đại ngàn Gia Lai vẫn gần như “vô danh” trên bản đồ du lịch.

Quần thể đá cổ trên dòng Ayun cần được quan tâm hơn để trở thành một điểm sáng mới trên hành trình khám phá di sản thiên nhiên tại Gia Lai. Ảnh: Duy Maya

“Trước đây, lãnh đạo huyện Mang Yang (cũ) cùng ngành văn hóa - du lịch từng khảo sát phát triển du lịch sinh thái khu vực này. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở và chưa đảm bảo an toàn cho du khách nên hiện nay mới chỉ có một số người thích khám phá, trải nghiệm tìm đến chụp ảnh, check-in” - ông Nguyễn Duy Hoàn cho biết.

Đó cũng là lý do quần thể đá cổ này vẫn chưa được chú ý đúng mức. Ông Nguyễn Tấn Hy - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lơ Pang - cũng thông tin: Trong điều tra tài nguyên du lịch năm 2026, địa phương vẫn chưa đưa bãi đá cổ H’Chan vào danh mục khai thác du lịch và cũng chưa có kế hoạch cụ thể đối với thắng cảnh này.

Những khối đá hình lục giác xếp tầng là dấu tích của hoạt động núi lửa cổ từng diễn ra trên dòng sông Ayun này từ hàng triệu năm trước. Ảnh: H.N

Một “gành đá đĩa” của cao nguyên vẫn âm thầm tồn tại giữa tiếng nước và màu xanh bất tận của núi rừng, mang vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa. Trong khi đó, theo kinh nghiệm của chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn, những bãi đá cổ ven sông như vậy thường gắn với dấu tích cư dân xưa.

“Những bãi đá kéo dài hàng cây số rất thuận lợi cho cư dân sinh sống hai bên bờ xuống lấy nước, sinh hoạt. Vì vậy, bãi đá cổ H’Chan không chỉ là di sản địa chất mà còn có thể gắn với lịch sử cư trú và đời sống văn hóa của cư dân cổ” - ông Toàn nói.

"Nếu được tìm hiểu, nghiên cứu bài bản, bãi đá cổ H'Chan hoàn toàn có thể xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh, tiến tới xây dựng hồ sơ di tích quốc gia" - theo chuyên gia khảo cổ Phan Thanh Toàn

Vẻ đẹp kỳ bí ghềnh đá đĩa cổ trên cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Với vẻ đẹp độc đáo, suối đá làng Vân (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) được ví như "ghềnh đá dĩa" của Gia Lai. Có niên đại hàng triệu năm, nơi này là điểm đến cho những ai thích xê dịch, tìm đến thiên nhiên trong lành sau những căng thẳng công việc, ồn ào phố thị.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc. 

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.