Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, trưng bày triển lãm, cổ động trực quan và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở... với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và giàu bản sắc; chú trọng lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Ảnh: M.T

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, kịp thời biểu dương, ghi nhận đóng góp của đội ngũ cán bộ, già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương qua các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch; tạo dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.