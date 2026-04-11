Gia Lai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4).

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mình, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, trưng bày triển lãm, cổ động trực quan và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở... với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và giàu bản sắc; chú trọng lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Ảnh: M.T

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, kịp thời biểu dương, ghi nhận đóng góp của đội ngũ cán bộ, già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc; tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Cùng với đó, góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương qua các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch; tạo dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.