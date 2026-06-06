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Đón Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ Ông tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa

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(GLO)- Ngày 6-6, UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền thờ Ông tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa. 

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Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Quang Hải

Đền thờ Ông tổ nghề chiếu Chương Hòa được xây dựng từ thế kỷ XIX, ban đầu chỉ là một am nhỏ bằng tre nứa đặt gần khu vực sản xuất chiếu. Cùng với sự phát triển của làng nghề, người dân đã nhiều lần chung tay xây dựng, trùng tu đền thờ ngày càng khang trang.

Năm 1972, Đền được trùng tu quy mô lớn và gìn giữ đến ngày nay, trở thành nơi tổ chức lễ giỗ Tổ nghề của người dân địa phương vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hằng năm.

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Quang cảnh lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ Ông tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa. Ảnh: Quang Hải

Không chỉ gắn với quá trình hình thành, phát triển nghề dệt chiếu truyền thống, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đây còn là địa điểm hoạt động cách mạng bí mật, nơi diễn ra nhiều cuộc họp của cán bộ cơ sở.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích, những năm qua, chính quyền địa phương đã quan tâm quy hoạch, bảo vệ và mở rộng khu vực đền thờ với diện tích khoảng 6.500 m². Nơi đây trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với phát triển làng nghề truyền thống.

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Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc thực hiện nghi thức mở Bia di tích "Đền thờ ông tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa" . Ảnh: Quang Hải

Làng nghề dệt chiếu cói Chương Hòa có lịch sử hơn 200 năm trên vùng đất Hoài Nhơn. Qua nhiều thế hệ, nghề dệt chiếu tiếp tục được duy trì và phát triển, trở thành ngành nghề truyền thống góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, phường Hoài Nhơn Bắc có 155 hộ với 358 lao động tham gia sản xuất chiếu cói. Các sản phẩm như: chiếu trắng, chiếu hoa râm, chiếu gấm, chiếu vảy ốc… được tiêu thụ tại nhiều địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đặc biệt, sản phẩm chiếu cổ lồi với hoa văn nổi độc đáo từng đạt giải thưởng tại Hội chợ toàn quốc năm 1986.

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Các đại biểu tham gia trải nghiệm dệt chiếu cói truyền thống. Ảnh: Quang Hải

Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng cộng đồng, ngày 10-3-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xếp hạng Đền thờ Ông tổ nghề dệt chiếu cói Chương Hòa là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

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