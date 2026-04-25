Củng cố tinh thần đại đoàn kết, tạo nền tảng phát triển bền vững

(GLO)- Ở tỉnh Gia Lai hiện nay - vùng đất hội tụ nhiều tộc người và sắc thái văn hóa - việc phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng, góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Biểu tượng cội nguồn của cộng đồng dân tộc

Trong tâm thức người Việt, tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương không chỉ là một hình thức sinh hoạt tâm linh mà còn là biểu tượng kết tinh của ý thức lịch sử và tinh thần dân tộc.

Từ huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ đến truyền thống Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, hệ thống biểu tượng này đã tạo nên nền tảng ký ức xuyên suốt, giúp cộng đồng người Việt, dù ở bất kỳ không gian địa lý nào, vẫn nhận diện được nguồn cội chung.

Việc UNESCO ghi danh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (năm 2012) càng khẳng định giá trị vượt ra ngoài phạm vi một vùng đất, trở thành di sản mang tầm vóc toàn cầu.

Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần” - Thưởng thức và trải nghiệm tại xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Đối với tỉnh Gia Lai hiện nay, nơi hội tụ nhiều thành phần dân cư với những hệ giá trị văn hóa khác nhau, tín ngưỡng Hùng Vương mang ý nghĩa đặc biệt như một “mẫu số chung” về tinh thần. Người Kinh với truyền thống thờ cúng tổ tiên, người Bana, Jrai với tín ngưỡng đa thần gắn với rừng núi… đều có thể gặp nhau ở ý niệm về cội nguồn.

Khi cùng hướng về Quốc Tổ, các cộng đồng không bị hòa tan bản sắc mà được kết nối trong một chỉnh thể lớn hơn - cộng đồng quốc gia dân tộc. Chính ở điểm này, tín ngưỡng thờ Hùng Vương không chỉ là di sản văn hóa mà còn là nền tảng tinh thần góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Để tín ngưỡng thờ Hùng Vương thực sự phát huy giá trị trong không gian văn hóa Gia Lai, điều quan trọng không phải là sao chép mô hình từ vùng gốc mà là quá trình bản địa hóa phù hợp với đặc điểm văn hóa - xã hội địa phương. Thực tiễn cho thấy, khi tín ngưỡng này được lồng ghép với các yếu tố bản địa, nó trở nên gần gũi và dễ tiếp nhận hơn.

Các già làng, nghệ nhân trở thành chủ thể tham gia vào quá trình thực hành tín ngưỡng, góp phần tạo nên sự cộng hưởng giữa truyền thống chung và bản sắc riêng.

Việc lan tỏa giá trị tín ngưỡng thông qua giáo dục và truyền thông cũng giữ vai trò then chốt. Trong nhà trường, nội dung về thời đại Hùng Vương cần được triển khai theo hướng tích hợp, gắn với giáo dục lịch sử, văn hóa và địa phương học, giúp học sinh không chỉ “biết” mà còn “hiểu” và tự hào về nguồn cội.

Trong cộng đồng, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như diễn xướng dân gian, kể chuyện truyền thuyết, tái hiện lễ hội… sẽ đưa di sản đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, việc xây dựng các sản phẩm truyền thông số (video, bản đồ số, kho dữ liệu di sản…) sẽ góp phần lan tỏa giá trị tín ngưỡng đến thế hệ trẻ và cộng đồng rộng lớn hơn.

Như vậy, bản địa hóa và lan tỏa không chỉ là phương thức bảo tồn mà còn là cách để tín ngưỡng thờ Hùng Vương “sống” trong đời sống đương đại, trở thành một phần của sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thay vì chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội.

Đại đoàn kết để phát triển bền vững

Khi được tổ chức và khai thác hợp lý, tín ngưỡng thờ Hùng Vương không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển KT-XH. Trong bối cảnh Gia Lai đang định hình chiến lược phát triển theo đó kinh tế du lịch là một phần quan trọng thì các hoạt động như lễ Giỗ Tổ, không gian tưởng niệm, chương trình trải nghiệm văn hóa… nếu được tổ chức bài bản sẽ tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thu hút du khách và nâng cao giá trị văn hóa địa phương.

Du khách tham quan Nhà trưng bày trong quần thể di tích Tây Sơn thượng đạo (phường An Khê). Ảnh: Đoan Ngọc

Đồng thời, quá trình này cũng tạo điều kiện để cộng đồng tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo tồn và phát huy di sản. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, từ tổ chức lễ hội, tham gia hoạt động văn hóa đến cung cấp dịch vụ du lịch.

Điều này không chỉ tạo sinh kế mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Quan trọng hơn, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang từng bước tái cấu trúc không gian phát triển và xây dựng bản sắc vùng, tín ngưỡng thờ Hùng Vương có thể đóng vai trò như “chất keo” văn hóa gắn kết các cộng đồng. Khi các nhóm dân cư khác nhau cùng tham gia vào một hệ thống giá trị chung, sự khác biệt không còn là rào cản mà trở thành nguồn lực cho sự đa dạng và phát triển. Từ nền tảng ấy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Hướng về cội nguồn vì thế không chỉ là một hành vi tín ngưỡng mà còn là một lựa chọn mang tính chiến lược trong phát triển văn hóa và xã hội. Với đặc trưng đa tộc người và đa dạng văn hóa, việc phát huy tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Gia Lai cần được đặt trong tầm nhìn tổng thể, gắn kết giữa bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế văn hóa.

Khi được triển khai đúng hướng, tín ngưỡng này sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn trở thành nguồn lực tinh thần mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai.

Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mới đang từng bước tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập, tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương có thể được nhìn nhận như một nền tảng văn hóa chung, góp phần kết nối các dòng chảy khác biệt.

Một bên là không gian văn hóa duyên hải với hào khí Tây Sơn, nghệ thuật tuồng, võ cổ truyền, bài chòi; một bên là không gian văn hóa Tây Nguyên với cồng chiêng, sử thi, luật tục và tri thức bản địa của các dân tộc Bahnar, Jrai. Sự gặp gỡ giữa các không gian này, nếu được định hướng đúng, sẽ tạo nên một chỉnh thể văn hóa vừa đa dạng vừa thống nhất.

Đặt trong định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, việc phát huy tín ngưỡng Hùng Vương có thể mở ra khả năng gắn kết với phát triển kinh tế văn hóa. Khi các giá trị cội nguồn được tổ chức thành sản phẩm văn hóa - du lịch, kết nối với hệ sinh thái di sản từ biển lên cao nguyên, tín ngưỡng không chỉ được bảo tồn mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Với một địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đa không gian văn hóa như Gia Lai hôm nay, việc bồi đắp ý thức cội nguồn từ tín ngưỡng thờ Hùng Vương sẽ góp phần hình thành thế hệ công dân vừa tự hào về lịch sử, vừa chủ động hội nhập. Khi giá trị cội nguồn được nuôi dưỡng bền bỉ, khối đại đoàn kết toàn dân sẽ được củng cố vững chắc, tạo nên sức mạnh nội sinh cho một Gia Lai đoàn kết, giàu bản sắc và phát triển bền vững.