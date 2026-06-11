Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Phúc (1035 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc làm chủ hộ kinh doanh.
Qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.
Cụ thể, tủ lạnh chứa thực phẩm bị rỉ sét, chưa được vệ sinh sạch sẽ. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Tiếp đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thương mại dịch vụ Tân Phong (1020 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) do ông Nguyễn Đình Độ làm Giám đốc.
Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Tại khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm xuất hiện nhiều kiến. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với 2 cơ sở theo quy định của pháp luật, với tổng số tiền 6 triệu đồng.
Thông qua hoạt động kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.