Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Sáng 11-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 2 cơ sở, với tổng số tiền phạt 6 triệu đồng.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Phúc (1035 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) do bà Nguyễn Thị Hồng Phúc làm chủ hộ kinh doanh.

Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Phi Long

Qua kiểm tra thực tế, đoàn phát hiện cơ sở đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Cụ thể, tủ lạnh chứa thực phẩm bị rỉ sét, chưa được vệ sinh sạch sẽ. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

﻿Tủ lạnh bảo quản thực phẩm tại một cơ sở không bảo đảm vệ sinh, bị rỉ sét, chưa được vệ sinh theo quy định. Ảnh: Phi Long

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thương mại dịch vụ Tân Phong (1020 đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc) do ông Nguyễn Đình Độ làm Giám đốc.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở không duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra khu vực bếp của một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: Phi Long

Tại khu vực sơ chế, chế biến thực phẩm xuất hiện nhiều kiến. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt đối với 2 cơ sở theo quy định của pháp luật, với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Phi Long

Thông qua hoạt động kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.