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Gia Lai: Kinh doanh phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa, 1 cơ sở bị phạt gần 40 triệu đồng

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) vừa ban hành quyết định xử phạt 39,4 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

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Đoàn kiểm tra lấy mẫu phân bón thử nghiệm chất lượng. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 19-6-2026, Đội Quản lý thị trường số 7 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh M.T.G.L. (tại làng Tươl Ktu, xã Đak Đoa) do ông T.V.T làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 123 xô phân bón lá đa lượng - vi lượng - sinh học, loại 16,95 lít/xô. Theo hồ sơ, chứng từ liên quan, số lượng hàng hóa theo hóa đơn là 150 xô, trong đó cơ sở đã bán ra thị trường 27 xô.

Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số phân bón nêu trên có nhãn hàng hóa theo quy định, nhưng nội dung ghi trên nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đồng thời, đoàn cũng đã tiến hành lấy mẫu lô phân bón trên để thử nghiệm, phục vụ công tác kiểm tra theo quy định. Theo Phiếu kết quả chứng thư giám định, các chỉ tiêu được thử nghiệm đối với mẫu phân bón đáp ứng yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, với tổng số tiền với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước là 39,4 triệu đồng.

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