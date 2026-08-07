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Gia Lai kéo giảm tai nạn giao thông trong tháng 7

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Trong tháng 7-2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được kéo giảm ở 2 tiêu chí quan trọng.

Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và bị thương 20 người, gây thiệt hại tài sản khoảng 816 triệu đồng. Trong đó, có 39 vụ xảy ra trên đường bộ và 2 vụ xảy ra trên đường sắt.

So với cùng kỳ năm 2025, giảm 8 vụ, giảm 14 người chết và tăng 1 người bị thương. So với tháng liền kề giảm 3 vụ, không tăng không giảm số người chết và giảm 4 người bị thương.

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Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Qua phân tích, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên quốc lộ với 20 vụ (chiếm 48,78%); phương tiện gây ra tai nạn chủ yếu là xe máy với 25 vụ; người gây tai nạn chủ yếu là nam giới với 37 vụ; độ tuổi gây tai nạn phổ biến từ 27-55 tuổi với 26 vụ.

Thời gian xảy ra tai nạn phổ biến từ khoảng 18-24 giờ với 17 vụ; nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn là không chú ý quan sát với 20 vụ.

Trong số các vụ tai nạn giao thông, có 6 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, làm chết 5 người và bị thương 6 người; có 10 vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh từ 6-18 tuổi. Đặc biệt, có 17 vụ (chiếm 41,46%) liên quan người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe.

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