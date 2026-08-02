Truy tìm chủ sở hữu 2 phương tiện liên quan đến vụ bãi đá thải gây ô nhiễm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo truy tìm chủ sở hữu 1 chiếc máy kéo và 1 chiếc máy xúc bị tạm giữ trong vụ án gây ô nhiễm môi trường ở bãi tập kết đá thải tại làng Phung, xã Biển Hồ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi gây ô nhiễm môi trường khi tự ý tập kết hơn 315 tấn đá thải trên nền đất, không có mái che, tạo thành nhiều đống với khối lượng lớn tại địa bàn làng Phung, xã Biển Hồ.

Khu vực tập kết hơn 315 tấn đá thải gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã tạm giữ 1 chiếc máy kéo hiệu MITSUBISHI - D2650 màu xanh, số khung T26A-10102. Phương tiện này đang được Công ty TNHH Quốc Duy Gia Lai ở Khu Công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku) quản lý và sử dụng từ năm 2023 đến nay.

Bên cạnh đó có 1 chiếc máy xúc hiệu KOMATSU màu vàng xanh, số khung PW60-2271, số máy 4D94-251294. Về chiếc máy này, ông Trần Hải Quân (SN 1975, trú tại tổ 2 Trà Đa, phường Pleiku) khai rằng mua của ông Nguyễn Hoàng Xuân (SN 1986, trú tại TP. Đồng Nai) vào năm 2026, song không có giấy đăng ký xe.

Chiếc máy xúc vô chủ đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ. Ảnh: ĐVCC

Do không xác định được chủ sở hữu của 2 phương tiện trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo truy tìm nhằm xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ai là chủ sở hữu phương tiện thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam hoặc liên hệ điều tra viên Võ Đức Thịnh (số điện thoại 0987.792.277) để phối hợp giải quyết.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến liên hệ làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý 2 phương tiện trên theo quy định của pháp luật.