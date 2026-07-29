Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng 3 người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cùng về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, về tội giả mạo trong công tác.

Các bị can Nguyễn Thị Hà, Hoàng Trung, Bế Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Hiếu (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; giả mạo trong công tác" liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty TNHH MTV trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Quá trình điều tra, C03 xác định, ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, 2 bị can còn bị cáo buộc đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

C03 đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

* Chiều 28.7, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.

Ông Hoàng Trung (57 tuổi, quê tại Yên Bái, nay là Lào Cai), là cán bộ có thời gian dài công tác gắn với ngành nông nghiệp.

Tháng 6.2023, ông Trung được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Từ 1.3.2025, sau khi hợp nhất Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT, ông Hoàng Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Trần Cường (thanhnien.vn)