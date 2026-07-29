Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng 3 người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cùng về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, về tội giả mạo trong công tác.

Các bị can Nguyễn Thị Hà, Hoàng Trung, Bế Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Hiếu (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Các bị can Nguyễn Thị Hà, Hoàng Trung, Bế Thị Thu Hiền và Nguyễn Quang Hiếu (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an cho hay, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; giả mạo trong công tác" liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, Công ty TNHH MTV trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Quá trình điều tra, C03 xác định, ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT (hiện là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài ra, 2 bị can còn bị cáo buộc đã can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

C03 đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

* Chiều 28.7, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.

Ông Hoàng Trung (57 tuổi, quê tại Yên Bái, nay là Lào Cai), là cán bộ có thời gian dài công tác gắn với ngành nông nghiệp.

Tháng 6.2023, ông Trung được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.

Từ 1.3.2025, sau khi hợp nhất Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT, ông Hoàng Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Trần Cường (thanhnien.vn)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

3.900 phạm nhân Trại giam Gia Trung được phổ biến pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Sáng 24-7, Công an xã Ayun phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy cho 600 phạm nhân tại Phân trại số 2. Đây là buổi cuối, khép lại đợt tuyên truyền với khoảng 3.900 phạm nhân được tham gia.

Lãnh án 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

Tin tức

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Đỗ Minh Thụ trốn trại giam 32 năm

Trốn khỏi trại giam 32 năm vẫn không thoát

Tin tức

(GLO)- Sau khi trộm một chiếc tivi của người dân ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai cũ), Đỗ Minh Thụ bị bắt giữ nhưng đã 2 lần trốn khỏi nơi giam. Suốt 32 năm lẩn trốn, đối tượng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Công an.

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

null