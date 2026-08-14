Gia Lai: Bắt giữ đối tượng trộm cắp rồi bỏ trốn khỏi địa phương

(GLO)- Công an xã Ia Khươl phối hợp với Phân trại tạm giam khu vực Ia Grai (Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai) thi hành lệnh bắt giam đối tượng Tin (SN 2008, trú tại làng Kach, xã Ia Khươl).

Trước đó, ngày 16-10-2025, Tin cùng đồng bọn đã đột nhập vào nhà dân tại làng Tơ Vơn 1 (xã Ia Khươl) để trộm cắp 2 chiếc máy cắt cỏ rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Tin đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác xét xử. Ảnh: Duy Hải

Công an xã Ia Khươl đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tin cùng các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tin về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ xét xử, đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử Tin về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng nhiều lần triệu tập, bị cáo vẫn vắng mặt.

Do đó, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã ra lệnh bắt bị cáo để tạm giam phục vụ công tác xét xử theo đúng quy định của pháp luật.