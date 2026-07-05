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Gia Lai: Truy xét nhanh đối tượng trộm rổ trứng của tiệm tạp hóa

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Không có tiền tiêu xài, 1 đối tượng tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đi trộm cắp rổ trứng gà của tiệm tạp hóa. Lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4-7, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Pleiku phát hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 đối tượng có hành vi trộm cắp trứng gà của 1 tiệm tạp hóa trên địa bàn.

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Đối tượng Lê Văn Dương. Ảnh: Duy Hải

Công an phường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập camera an ninh, rà soát, truy xét các đối tượng khả nghi.

Đến sáng 5-7, Công an phường đã triệu tập đối tượng Lê Văn Dương (SN 2001, trú tại phường Pleiku) đến làm việc. Tại đây, Dương khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trưa 4-7, Dương điều khiển xe máy đi ngang tiệm tạp hóa trên đường Phù Đổng thì thấy có 3 rổ trứng gà không có người trông coi. Dương liền tiếp cận trộm 1 rổ trứng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng mang rổ trứng trên đến khu vực chợ Phù Đổng bán cho 1 người phụ nữ đang bán rau dạo tổng số 37 quả trứng với giá 90 nghìn đồng.

Kiểm tra nhanh, cơ quan xác định Dương âm tính với ma túy. Đối tượng đã có 1 tiền án về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản vào năm 2023 và chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024.

Hiện Công an phường Pleiku đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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