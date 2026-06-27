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Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp liên tỉnh

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LÊ ÁNH
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(GLO)- Lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26-6-2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú tiến hành bắt khẩn cấp N.X.B. (14 tuổi, trú tại thôn 2, Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo từ Công an xã Ea Kly và xã Ea Kar về việc ngày 25-6, tại xã Ea Kly, đối tượng B. sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm cắp tài sản đã di chuyển qua địa bàn tỉnh Gia Lai hòng lẩn trốn sự truy xét của cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Gia Lai đã tổ chức đón lõng, bắt nóng đối tượng B. trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, tịch thu tang vật vụ trộm gồm: Xe mô tô BKS: 48B1-58656, 1 điện thoại di động và thu giữ 1 bình xịt hơi cay.

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Đối tượng B. (che mặt, bị còng tay) bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: Lê Ánh

Hiện, Công an Gia Lai đã bàn giao đối tượng B. cùng tang vật cho Công an xã Ea Kly và xã Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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