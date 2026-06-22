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Công an phường An Nhơn Nam bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ hành vi và củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đinh Văn Bình (SN 1994, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-6, Công an phường An Nhơn Nam tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1986, trú tổ dân phố Thọ Lộc 1, phường An Nhơn Nam) về việc bị mất xe máy nhãn hiệu Espero, biển kiểm soát 47-AB516.xx.

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Đối tượng Đinh Văn Bình thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát hiện trường, thu thập thông tin liên quan và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định Đinh Văn Bình (SN 1994, trú tại tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng gây ra vụ trộm.

Đến khoảng 17 giờ ngày 19-6, lực lượng Công an phát hiện Bình lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường nên tiến hành khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Trưa 19-6, đối tượng đi bộ trên quốc lộ 19 (đoạn qua tổ dân phố Thọ Lộc 1) thì phát hiện chiếc xe máy của chị H. dựng trên vỉa hè, chìa khóa vẫn cắm trên xe, không có người trông coi.

Sau khi trộm xe, Bình đem tài sản cất giấu để bán lấy tiền tiêu xài nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an phường phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng còn khai nhận: Trước đó, vào ngày 18-6 đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe máy Sirius trên địa bàn xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai).

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