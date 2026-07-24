Gia Lai: Đưa vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ra xét xử lưu động tại cơ sở cai nghiện

(GLO)- Chiều 23-7, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai), Tòa án nhân dân khu vực 1 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo bị xét xử trong phiên tòa là Lê Quang Duy (SN 1998) bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và bị cáo Trịnh Tuấn Anh (SN 1996, cùng phường Quy Nhơn) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 5-2, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra hành chính nhà của Duy tại tổ 3, khu phố 58, phường Quy Nhơn, phát hiện Duy cùng 5 người khác có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy, gồm chai nhựa gắn ống hút, nỏ thủy tinh, một gói nilon có bám dính ma túy Methamphetamine và 2 bật lửa. Kết quả xét nghiệm xác định cả 6 người đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 5-2, Duy liên hệ qua ứng dụng Telegram mua 300.000 đồng ma túy đá của một đối tượng chưa rõ lai lịch. Sau khi mang ma túy về nhà, Duy chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi sử dụng trước, sau đó rủ Tuấn Anh cùng các đối tượng khác cùng sử dụng.

Được biết, Duy từng có 2 tiền án, trong đó chưa được xóa án tích đối với bản án về tội cố ý gây thương tích nhưng tiếp tục mua ma túy, chuẩn bị địa điểm, phương tiện và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng, trong đó có người dưới 18 tuổi. Đối với bị cáo Trịnh Tuấn Anh, mặc dù đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn sử dụng trái phép chất ma túy khi được rủ rê, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cũng tập trung phân tích hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy đối với sức khỏe, đời sống xã hội và tình hình ANTT và đánh giá hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 với sự tham dự của đông đảo học viên đang cai nghiện. Việc đưa vụ án ra xét xử ngay tại cơ sở cai nghiện góp phần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp học viên nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi liên quan đến ma túy, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, quyết tâm từ bỏ ma túy, phòng ngừa tái nghiện và vi phạm pháp luật sau khi trở về địa phương.