Lãnh án 13 năm tù về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Ngày 5-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Công (SN 1996, xã Phú Thiện) 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Theo cáo trạng, trưa 27-12-2025, sau khi dự đám cưới có sử dụng rượu bia, Công trở về nhà vợ tại xã Ia Hiao thì gặp hai nhóm thanh niên đang cãi nhau trước sân nhà. Công yêu cầu mọi người rời đi, nhưng 2 nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục mâu thuẫn.

Bực tức nên Công vào nhà lấy một con dao tự chế rồi bất ngờ chém trúng vùng đầu anh N.Đ.T đang đứng gần đó. Nạn nhân bị vỡ xương sọ, chấn động não, tổn thương cơ thể 20%.

Bị cáo Công tỏ rõ sự hối hận tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-8. Ảnh: N.L

Quá trình điều tra xác định, hung khí Công sử dụng là một cây mã tấu. Theo quy định của pháp luật, trường hợp sử dụng mã tấu để thực hiện hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác thì được xác định là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, bị cáo Công thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Bị cáo cùng gia đình đã bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử xác định hành vi bị cáo Công sử dụng mã tấu chém vào vùng đầu của nạn nhân với tính chất nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo do được cấp cứu kịp thời.

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và có tính chất côn đồ và cũng đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” nên cần xử lý nghiêm để phòng ngừa chung.